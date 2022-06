Najdroższy apartament w Polsce sprzedany. Kupił go Rafał Zaorski za niemal 23 mln złotych

Znany inwestor działający na rynku kryptowalut, Rafał Zaorski, kupił niemal 500-metrowy apartament na 50. piętrze prestiżowego wieżowca Złota 44 w Warszawie. Transakcja wyniosła 22,9 mln złotych i jest największą w historii zakupu apartamentów w Polsce.

480-metrowy apartament w wieżowcu Złota 44 w centrum Warszawy właśnie został sprzedany.

Nabywcą jest Rafał Zaorski, inwestor na rynku kryptowalut, który bywa nazywany królem spekulantów. Jego sława zaczęła się w 2015 r., kiedy w relacji na żywo pokazał, jak zarabia milion złotych.

Apartament zaprojektowała znana londyńska pracownia Woods Bagot.

Tak kupiłem kawalerkę na złotej 44 - 50 piętro - będę przerabiać na 100 mikro apartamentów. Następnie coś w Turcji ;) https://t.co/EjQ4XAzHA0 https://t.co/vAjReAo349 — Rafał Zaorski (@rafal_zaorski) June 9, 2022

Apartament zakupiony przez Rafała Zaorskiego zajmuje całą 50. kondygnację wieżowca Złota 44. W tym samym budynku nieruchomość posiada m.in. Robert Lewandowski. Zarządcy obiektu poinformowali, że tą transakcją komercjalizacja budynku została zakończona.

Mocny adres, znany architekt

Złota 44 to prestiżowy adres na mapie warszawskich nieruchomości. Zaprojektował go Daniel Libeskind, który jest jednym z najbardziej znanych współczesnych architektów na świecie. Jego niezwykłe projekty można podziwiać między innymi w Berlinie, Manchesterze czy San Francisco.

Libeskind urodził się w 1946 roku w Łodzi w rodzinie polskich Żydów ocalałych z Holocaustu. W 1957 roku wyemigrował do Tel-Awiwu, a dwa lata później do Nowego Jorku. Początkowo studiował muzykę. Szybko jednak porzucił ją dla architektury, którą ukończył w 1970 roku w nowojorskiej szkole Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Studiował również historię i teorię architektury na Uniwersytecie Essex. Do tej pory sam wykłada na wielu uczelniach.

Jego architektura zaliczana jest do dekonstruktywizmu, czyli kierunku rozwijającego się od lat 80-tych ubiegłego wieku, który według jednego z jego popularyzatorów – Marka Wigleya – polega na „kwestionowaniu przyjętych norm harmonii, jedności, równowagi i proponowaniu w zamian odmiennego spojrzenia na strukturę”. Dekonstruktywistyczne budowle charakteryzuje odważna, rozczłonkowana, wielowarstwowa geometryzująca forma pozbawiona tradycyjnej ornamentyki. Zadaniem takiej architektury jest komunikacja różnych symboli i znaczeń.

Wszystkie te idee są odzwierciedlone w najbardziej znanym dziele Libeskinda – Muzeum Żydowskim w Berlinie. Swoją formą przypomina ono „połamaną” gwiazdę Dawida. Gmach przecinają trzy osie: pierwsza – Ciągłości historii Berlina, druga – Emigracji Żydów prowadząca do symbolicznego Ogrodu Wypędzonych, trzecia – Holocaustu, kończąca się ponurą Wieżą Holocaustu. Za pomocą środków architektonicznych Libeskind opowiada tu historię swojego narodu, a także umożliwia widzom odczucie atmosfery tragicznych zdarzeń. Nikogo nie pozostawia obojętnym.