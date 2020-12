Najgłębszy basen na świecie powstał w Mszczonowie. Głębokość ponad 45 m i hotel z widokiem na nurków

W Mszczonowie k. Warszawy powstał najgłębszy i najnowocześniejszy basen do nurkowania na świecie. Odwiedzającym oferuje możliwość zanurkowania na głębokość, bagatela, ponad 45 metrów, ale także takie atrakcje jak podwodne płaskorzeźby, tunel jak w afrykarium czy... pokoje hotelowe z widokiem na basen „od środka”.

Wszystko zaczęło się od pomysłu Michała Braszczyńskiego, pasjonata nurkowania, a także człowieka stojącego za budową tuneli aerodynamicznych Flyspot w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu, który stoi za wartą 50 mln zł inwestycją. To właśnie z jego inicjatywy w Polsce powstał najgłębszy basen do nurkowania na świecie.

Głębokość Deepspota można porównać do budynku o wysokości 15 kondygnacji. Obiekt to prawdziwa perełka inżynieryjna. Poziom skomplikowania prac można porównać do budowy metra, a samej budowie towarzyszyły regularne, cotygodniowe inspekcje czuwające nad poprawnością wykonywanych robót. W końcu ściany oporowe stale muszą wytrzymywać siłę 50 ton! Wszystko musiało być wykonano na przysłowiowe "tip-top" - w przeciwnym razie koszty ewentualnych napraw i spuszczenia wody z basenu o pojemności 8 tys. metrów sześciennych byłyby ogromne. Zaangażowane w niego było wiele firm, m.in. Vitaro, Peri, Keller, Atlas oraz Biuro Projektowe Jana Kostorza.

– Wykonanie tak zaawansowanego inżynieryjnie obiektu nie byłoby możliwe bez zapewnienia optymalnego finansowania inwestycji ze strony banków i znalezienia odpowiedniego generalnego wykonawcy i poszczególnych ekip – mówi Michał Braszczyński, prezes Aerotunel, będącej właścicielem formatów Deepspot i Flyspot. Chemię budowlaną dostarczyła firma Atlas, która przeprowadzała także regularne przeglądy prac, a na zakończenie inwestycji, jej specjalny team zszedł na głębokość ponad 45 metrów, aby dokonać ostatecznej inspekcji. – Rozmawialiśmy także z wieloma producentami materiałów budowlanych i chemii budowlanej. Jednym i w zasadzie najważniejszym dla nas kryterium nie było tylko dostarczenie produktów, które mogą być w przypadku tego typu konstrukcji zastosowane bez obaw o jakość i trwałość. Zależało nam przede wszystkim na wsparciu technologicznym, doradztwu: na rozumieniu naszych problemów, złożoności zazębiających się frontów robót i niemal błyskawicznej reakcji i ich rozwiązaniu – dodaje Michał Braszczyński.

W kompleksie powstał także specjalny system filtracji, zapewniający przejrzystość wody. Jego wydajność jest aż 80 razy większa niż w tradycyjnym basenie, a woda może być dzięki temu filtrowana tylko 4 razy na dobę.

O wyjątkowości inwestycji świadczyć może również fakt, ze na całym świecie – poza polskim Deepspotem - znajdują się tylko dwa tego typu obiekty. Wybudowany koło Brukseli w 2009 roku Nemo 33 ma głębokość 33 metrów, a położony koło Padwy i zrealizowany w 2013 roku Y40 pozwala nurkować na głębokość 42 metrów. Oba baseny mają mniejsze lustro wody od obiektu w Mszczonowie (tutaj wynosi ono 20x25 metrów). - I Belgom, i Włochom było budować dużo łatwiej. Pierwsi skorzystali z szybu kopalnianego, drudzy kuli basen w skale. U nas było mnóstwo technologicznego nowatorstwa, ale i sporo ryzyka – podkreśla Michal Braszczyński. Warto dodać, że wcześniej z podobną technologią nie poradzono sobie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zawalił się wykop, a inwestycja została wstrzymana.