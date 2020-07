Najlepsza architektura 2020. Subiektywny ranking Propertydesign.pl

Polskę ostatnich lat śmiało można nazwać wielkim placem budowy. W całym kraju powstają nowe biurowce, hotele, galerie handlowe, a także obiekty mixed-use. Coraz powszechniejsze stają się również renowacje historycznych obiektów. Przedstawiamy inwestycje komercyjne oddane do użytku w tym roku, które zachwyciły nas swoją architekturą!

Concordia Design, Wrocław

projekt: MVRDV (współpraca Q2Studio)

inwestor: Concordia Design

Concordia Design we Wrocławiu to nowoczesne centrum kreatywności i biznesu z inkubatorem dla młodych firm i start-upów, przestrzenią co-workingową i otwartą strefą kulinarną Słodowa na parterze budynku. Ideą inwestora jest budowanie społeczności Concordii Design w symbiozie z Wyspą Słodową.

Projekt architektoniczny przygotowało holenderskie biuro MVRDV. Prace nad Concordią Design były prowadzone w kooperacji z wrocławskim biurem architektonicznym Q2Studio. Projekt przygotowany przez MVRDV obejmował renowację istniejącej kamienicy na Wyspie Słodowej i rozbudowę o nową część budynku, przystosowując go do przyszłych funkcji. Powstały obiekt zyskał „dwie twarze” - od strony Ostrowa Tumskiego bardziej dostojną – odrestaurowana część budynku z historycznymi elementami na fasadzie, z kolei od strony Wyspy Słodowej – mniej formalną - to nowoczesna bryła z przeszkleniami i podcięciami u podstawy.

Czteropiętrowa kamienica na Ostrowie Tumskim z XIX wieku stanowi dokument historyczny – to jedyny zachowany po II wojnie światowej budynek na Wyspie, który jednak nie jest wpisany do rejestru zabytków. Ostateczna bryła całego budynku określona została przez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor nie zdecydował się na wykorzystanie maksymalnej możliwej kubatury przez zabudowanie kolejnej kondygnacji. Zarówno renowacja starego budynku, jak i projekt nowego odbywały się w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków i architektem miejskim.

Najwyższe, piąte piętro budynku stanowi otwarty taras na świeżym powietrzu oparty na konstrukcji stalowej pergoli i oszklony wokół balustradą. Zbudowana została na nim największa w Polsce zielona ściana o powierzchni 360 mkw. z wykorzystaniem ok. 10 tysięcy roślin, która koresponduje z otoczeniem Wyspy i tworzy wyjątkową strefę relaksu.

Budynek został otwarty w lipcu br.





Chmielna 89, Warszawa

projekt: Epstein/Cavatina

inwestor: Cavatina Holding

14-kondygnacyjny budynek biurowy Chmielna 89 zlokalizowany jest w biznesowym centrum Warszawy, między ulicą Chmielną a główną arterią komunikacyjną miasta tj. Alejami Jerozolimskimi. Charakterystyczna bryła obiektu, przypominająca kryształ, sprawia, że nowo wybudowany biurowiec już teraz jest rozpoznawalnym punktem na warszawskiej mapie nieruchomości komercyjnych.

- Jesteśmy niezwykle dumni z projektu Chmielna 89, nie tylko ze względu na jego ponadczasową architekturę, która otrzymała szereg nagród, ale również dlatego, ż będzie on siedzibą jednej z największych instytucji finansowych w Polsce tj. banku PKO BP. Najemca przeprowadzi się do budynku na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku i zajmie wszystkie kondygnacje biurowe - mówi Sebastian Świstak, dyrektor komercjalizacji w warszawskim oddziale Cavatina Holding.