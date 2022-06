Najlepsza architektura ceglana nagrodzona: oto zwycięskie projekty!

W tym roku odbyła się jubileuszowa 10 edycja międzynarodowego konkursu Brick Award, w którym wybierana jest najlepsza architektura ceglana. Pokazujemy zwycięzców!

Co dwa lata odbywa się międzynarodowy konkurs Brick Award, którego celem jest uhonorowanie najbardziej kreatywnych przykładów nowoczesnej i innowacyjnej architektury z wykorzystaniem cegły ceramicznej.

W tym roku firma Wienerberger wręczyła tę nagrodę po raz dziesiąty.

Nagrodę główną zdobył projekt Jingdezhen Imperial Kiln Museum w Chinach.

Konkurs powstał z inicjatywy Wienerberger, aby inspirować zarówno architektów, jak i entuzjastów spoza branży do dzielenia się koncepcjami projektowymi i odkrywania nowych form budownictwa.

– Niezwykle ważne jest dla nas, aby zapewnić przestrzeń dla wybitnej architektury. Szczególnie w tych burzliwych czasach tak istotne jest, abyśmy nadal koncentrowali się na zrównoważonej przyszłości. Konkurs Brick Award pomaga nam to osiągnąć. Po raz kolejny zgłoszone projekty były wyjątkowe, niepowtarzalne i innowacyjne – powiedział Heimo Scheuch, CEO Wienerberger AG.

Zrównoważone koncepcje projektowe

W ramach dziesiątej edycji konkursu Brick Award wpłynęło 789 zgłoszeń z 53 krajów. Inicjatywa po raz kolejny udowodniła swoje międzynarodowe znaczenie, stanowiąc niezależną przestrzeń dla innowacyjnej i współczesnej ceramicznej architektury, koncentrującej się na budownictwie zrównoważonym i odpowiedzialnie korzystającym z naturalnych zasobów.

– Celem jest nie tylko znalezienie inspiracji w niezwykłych projektach, ale przede wszystkim poszukiwanie nowych ścieżek i promowanie dyskusji na temat zrównoważonych koncepcji projektowych w celu przekształcenia wizjonerskiej architektury w rzeczywistość przy użyciu ceramicznych materiałów budowlanych. Idąc za rozwojem obserwowanym w ostatnich latach, w centrum uwagi znalazły się projekty, które stanowią odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatu i zarządzaniem ograniczonymi zasobami naturalnymi. Zwycięskie projekty są przykładem tego, w jaki sposób architekci mogą sprostać rosnącym wymaganiom i ramom prawnym w zakresie ekologicznego budownictwa, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i ochrony zabytków – dodaje Heimo Scheuch.

Budownictwo wybiegające w przyszłość

Nagrody otrzymały projekty z całego świata, które zachwyciły jury nowatorską koncepcją projektową i architektoniczną, pomysłowym i innowacyjnym wykorzystaniem cegły, a także wysoką jakością estetyki, formy i wzornictwa. Poniżej prezentujemy zwycięzców.

Nagroda główna oraz w kategorii " Sharing public spaces": Jingdezhen Imperial Kiln Museum (Chiny)

Miasto Jingdezhen w Chinach ma bogatą historię produkcji porcelany. Muzeum Pieca Cesarskiego zostało zaprojektowane przez Studio Zhu Pei, tuż obok ruin z czasów dynastii Ming. Kompleks muzealny składa się z ośmiu parabolicznych ceglanych sklepień, w tym dwóch naziemnych i pięciu podziemnych sal wystawowych. Cygarowate sklepienia różnią się nieco wysokością, długością i krzywizną, a wzorowane są na formach tradycyjnych pieców. Są one rozmieszczone obok siebie na terenie obiektu w nieco ciasnym skupisku o orientacji północ-południe.

Jingdezhen Imperial Kiln Museum (Chiny), fot. mat. prasowe Wienerberger (prawa autorskie Schranimage, Studio Zhu Pei)

Budynki są poprzecinane dziedzińcami, przez które do piwnic wpada światło dzienne. Na wyższych piętrach dostaję się ono przez otwarte lub przeszklone zakończenia sklepień, poziome szczeliny świetlne nad podłogą oraz szczeliny w ścianach i przez świetliki przypominające otwory dymowe pieca. Konstrukcja muzeum nawiązuje również do porcelanowego dziedzictwa miasta. Sklepienia składają się z dwuwarstwowych ścian ceglanych zbudowanych w tradycyjny sposób, a następnie wypełnionych betonem.

Wykorzystano tu 2,8 miliona cegieł, będących mieszanką nowych i odzyskanych z rozbiórki pieców. Ten niezwykły projekt oferuje wszystko, czego wymaga się od przestrzeni publicznej, i w pełni zasłużył na to, by zostać zwycięzcą nie tylko w kategorii "Sharing public spaces", ale także otrzymać Nagrodę Główną.

Kategoria " Feeling at home ": The House that Inhabits - produktywne mieszkalnictwo miejskie (Ekwador)

Kolektyw architektoniczny Natura Futura uważa projekt „The House that Inhabits” znajdujący się w Babahoyo w Ekwadorze, za deklarację: deklarację sprzeciwu komercjalizacji miasta i marginalizacji ludzi, ale także taką, która nadaje cegle funkcję symbolicznego materiału budowlanego. Ten tradycyjny budulec często przypisywany jest biedniejszym grupom społecznym - jest ukrywany, tynkowany i zamalowywany. Architekci chcą, aby ten projekt zaprezentował i odkrył wartość cegły jako materiału do budowy tętniącego życiem miasta.

The House that Inhabits - produktywne mieszkalnictwo miejskie (Ekwador), fot. mat. prasowe Wienerberger (prawa autorskie: José Fernando Gómez)

Budynek nawiązuje do tradycyjnych domów latynoamerykańskiego miasta, które nadal można spotkać w Babahoyo i w pełni wykorzystuje działkę o wymiarach 30x12 metrów. Na parterze znajduje się przestrzeń handlowa, a na piętrze apartament i pięć pokoi, w których mieści się placówka edukacyjna. Okna dachowe i wąski korytarz wzdłuż ścian zewnętrznych wpuszczają do środka światło dzienne. Konstrukcja dachu wykonana jest z drewna - kolejnego materiału kojarzącego się z ubóstwem.

Zakres tego projektu wykracza daleko poza szkielet budynku. Zwraca on uwagę na drobne inicjatywy, które poszerzają definicję budynków o mieszanym przeznaczeniu i w ten sposób pozytywnie wpływają na jakość życia miejskiego w centrum nowoczesnego miasta. Połączenie nieszablonowej organizacji przestrzennej i dobranych materiałów sprawia, że „The House that Inhabits” jest prawdziwym wyznaniem wiary.

Kategoria "Living together": 88 mieszkań + 1 lokal na działalność handlową - Rue Danton, Pantin (Francja)

W Pantin, na północno-wschodnich przedmieściach Paryża we Francji, architekci z biura Avenier Cornejo wznieśli trzy budynki nad Canal de l'Ourcq. Mieszczą one łącznie 88 mieszkań rozmieszczonych półkoliście i otaczających mały dziedziniec, który wychodzi na kanał. Trzeci blok znajduje się po zachodniej stronie ulicy: ma jedną dodatkową kondygnację i powierzchnię handlową na parterze.

88 mieszkań + 1 lokal na działalność handlową - Rue Danton, Pantin (Francja), fot. mat. prasowe Wienerberger (prawa autorskie: Schnepp Renou)

Wszystkie trzy budynki mają mniej więcej takie same proporcje, ale projekt każdego z nich jest uzależniony od kształtu działki i orientacji względem kanału. Ręcznie formowane cegły zostały ułożone z wiązaniem wozówkowym z pustymi spoinami. Sekcje okienne są osadzone w kontrastującym wiązaniu flamandzkim, a cegły nad oknami są nieco zagłębione, aby stworzyć efekt reliefu.

Architekci wybrali trzy kolory cegieł jako nowoczesną odpowiedź na bladożółty kolor młynów mącznych Grands Moulins de Pantin, zbudowanych w 1884 r. i położonych nieco dalej na zachód wzdłuż kanału. Również metal, z którego wykonano ramy okienne i balustrady, ma inny kolor w każdym bloku: czerwoną cegłę uzupełniają szare metalowe detale, jasnoszare cegły - zielone, a ciemnoszare - brązowe. Tymi samymi cegłami wyłożono również ścieżkę, która wije się wśród starych drzew w ogrodzie. Całość stanowi udaną syntezę jedności i różnorodności.

Kategoria "Working together": 2226 Emmenweid (Szwajcaria)

Nazwa "2226 Emmenweid" pochodzi od koncepcji technologii budynku, która zapewnia stabilną temperaturę wewnątrz biurowca - od 22 do 26 stopni Celsjusza. Nowy, czteropiętrowy budynek zaprojektowany przez biuro Baumschlager Eberle Architekten w Emmenbrücke w Szwajcarii wyróżnia się jasnym tynkiem wapiennym i regularnym rozmieszczeniem dużych okien osadzonych głęboko w ścianach.

2226 Emmenweid (Szwajcaria), fot. mat. prasowe Wienerberger (prawa autorskie: René Dürr)

Jego bryłę podkreśla czterospadowy dach o zlicowanych krawędziach. Wgłębienie w elewacji tworzy zaskakującą linię poziomą, która nadaje strukturę masywnej bryle i łączy ją z sąsiednimi budynkami. Koncepcja planu piętra jest prosta i zaprojektowana tak, aby pomieścić wiele różnych zastosowań. Rdzeń wewnętrzny zawiera schody, pomieszczenia sanitarne i aneksy kuchenne. Jest on otoczony szeroką wielofunkcyjną przestrzenią, bez nośnych ścian działowych, którą można dzięki temu elastycznie konfigurować do różnych zastosowań.

Konstrukcja ścian składa się z dwóch warstw cegieł, każda o grubości 36,5 cm. Jedna to ściana nośna i izolacyjna, druga to izolacyjna. Zastosowano niewypełniane duże pustaki ceramiczne, które zapewniają skuteczną dyfuzję pary wodnej i mają wysoką izolacyjność termiczną, co w znacznym stopniu przyczynia się do stabilności mikroklimatu wewnątrz budynku.

Oprócz swoich walorów przestrzennych i atmosferycznych, budynek „2226 Emmenweid” pokazuje, że w komercyjnym budownictwie biurowym możliwe jest nowe myślenie - myślenie, które koncentruje się na czynniku czasu i przezwyciężaniu zwyczajów ery mechanicznej: długiej żywotności, oraz całorocznej i całodziennej stabilności mikroklimatu i temperatury.

Kategoria "Building outside the box": Tsingpu Yangzhou Retreat (Chiny)

W tym miejscu mieszkali kiedyś rybacy i rolnicy. Przed rozpoczęciem budowy znajdował się tam magazyn i kilka małych domków. Na życzenie klienta, struktury te zostały częściowo zachowane i wpływają na tożsamość projektu. Projektantom Neri&Hu Design and Research Office udało się połączyć domki z luksusowym hotelem dzięki nawiązaniu do tradycyjnej architektury chińskiej.

Tsingpu Yangzhou Retreat (Chiny), fot. mat. prasowe Wienerberger (prawa autorskie: Pedro Pegenaute)

Na całym terenie ułożono siatkę, która nawiązuje do tradycyjnych chińskich domów z dziedzińcami i łączy z sobą istniejące budynki. Z wyjątkiem dwupiętrowego domu na dziedzińcu, w którym mieści się biblioteka i kilka pokoi gościnnych, wszystkie budynki w obrębie matrycy są jednopiętrowe.

Ceglane ściany otaczają wszystkie obszary funkcjonalne, w tym cztery ogrody. Mur jest częściowo zamknięty, a częściowo otwarty. Otwory w ścianach oferują widoki na patia recepcji, restauracji i pokoi gościnnych. W miarę przechodzenia przez budynek, otwierają się wielopłaszczyznowe przestrzenie i choreograficzne widoki na wewnętrzne i zewnętrzne krajobrazy - łącząc niebo z ziemią.

Ten zwycięski projekt w kategorii "Building outside the box" nawiązuje do tradycyjnej architektury regionu oraz wykazuje silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naturalne poprzez recykling i ponowne wykorzystanie odzyskanych cegieł.