Najlepsza architektura roku 2020: która realizacja zdobędzie Prime Property Prize?

Budynek Wave w Łodzi projektu Medusa Group, Chmielna 89 w Warszawie spod kreski Epstein, zaprojektowany przez APA Wojciechowki budynek B1 będący cześcią zabytkowej Elektrowni Powiśle, łódzki kompleks Monopolis, którego projekt stworzyła Grupa 5 Architekci we współpracy z pracownią Jerzego Lutomskiego, a może zaprojektowane przez JEMS Architekci Biura przy Warzelni wchodzące w skład Browarów Warszawskich? Te pięć realizacji walczy o Prime Propety Prize 2020 - która z nich zdobędzie nagrodę?

Elektrownia Powiśle w Warszawie, budynek B1 (White Star Real Estate, APA Wojciechowski)

Budynek B1, jako część wielofunkcyjnego kompleksu Elektrowni Powiśle, jest nowym budynkiem biurowym, zlokalizowanym na terenie dawnej Elektrowni Warszawskiej, wpisanej do rejestru zabytków. Został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi WZiZT oraz zaleceniami konserwatorskimi jako bryła ustanawiająca pierzeje od strony ul. Dobrej i historycznego przebiegu ul. Elektrycznej, a od strony północnej tworzy pierzeję głównego placu elektrowni na froncie dawnej kotłowni D1.

Lokalizacja budynku w unikalnym, zabytkowym kompleksie Elektrowni Powiśle, tuż przy stacji metra i w sąsiedztwie bulwarów wiślanych czyni go wyjątkowym. Obiekt ma wyróżniającą się fasadę, nawiązującą do industrialnego charakteru budynków zabytkowych, jednocześnie zapewnia użytkownikom doświetlenie naturalnym światłem dzięki przeszkleniom od podłogi do sufitu oraz otwieralne okna. W parterach budynku, gdzie planowane są lokale gastronomiczne, zrealizowano system fasad pozwalających na całkowite otwarcie na zewnątrz w sezonie letnim. Wokół budynku realizowana jest starannie zaaranżowana zieleń, są zlokalizowane publiczne place, gdzie planowane są różne wydarzenia oraz powstanie multimedialna fontanna. Jakość rozwiązań projektowych i technologicznych wykracza poza przyjęte w Polsce standardy, a bliskość innych atrakcji Powiśla czyni je wyjątkowymi w skali miasta.

Biura przy Warzelni, Browary Warszawskie (Echo Investment, JEMS Architekci)

Biura przy Warzelni to największy budynek komercyjny w Browarach Warszawskich, wielofunkcyjnej, miastotwórczej inwestycji Echo Investment, która dostarczy mieszkańcom, pracownikom biur, gościom i turystom blisko 100 tys. mkw. angażującej, miejskiej przestrzeni. Biura przy Warzelni mają łącznie ponad 25 tys. mkw. powierzchni najmu, ich budowa rozpoczęła się w 2018 roku, a jej zakończenie jest zaplanowane na jesień tego roku.

Architektura Biur przy Warzelni to unikalne połączenie różnych funkcji i sposobu aranżacji przestrzeni miejskiej. Będzie stąd można przejść bezpośrednio do Leżakowni, jak i skorzystać z zacisza Ogrodu Centralnego. Jedno z przejść połączy Rynek Warzelni z Placem Dolnym. Przeszklona elewacja z elementami okładzin w szampańskim kolorze oraz lekko obrócone, pionowe elementy fasady nadadzą budynkowi głębi, dodatkowej zmienności i światłocienia. Obecnie prowadzone są tam zaawansowane prace wykończeniowe, w tym trwa aranżacja przestrzeni najemców, m.in. powierzchnie dla Grupy Żywiec i kancelarii Allen&Overy. Otoczone przez zielone przestrzenie wspólne Browarów Warszawskich, Biura przy Warzelni doskonale wpisują się filozofię projektowania, jaka przyświecała twórcom inwestycji i doprowadziła do stworzenia miejsca, w którym ludzie mogą pracować, spędzać razem czas i zaspokajać potrzeby dnia codziennego.