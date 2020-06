Najnowocześniejszy dworzec w Małopolsce otwarty

Komfortowy, nowoczesny, dostępny, proekologiczny i nawiązujący do historii miejsca. Dworzec w Oświęcimiu, bo o nim mowa, został otwarty dla podróżnych.

Budynek został wybudowany od podstaw w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiego pomysłu PKP S.A. Dzięki temu w Oświęcimiu powstał nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który pozwoli sprostać oczekiwaniom podróżnych. Dworzec architektonicznie dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich przeznaczona jest stricte do obsługi pasażerów. Mieszczą się w niej poczekalnia, ogólnodostępne toalety, przestrzeń dla opiekuna z dzieckiem, a także pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe. W tej części znajduje się również zaplecze biurowe przeznaczone na potrzeby Straży Ochrony Kolei. W drugiej części, tzw. miejskiej, zlokalizowano cztery lokale komercyjne. Pawilony są przykryte zadaszeniem w formie wiaty, pod którą znajdują się ławki oraz 22 stojaki rowerowe ze stacją naprawy rowerów. Dominantą założenia architektonicznego jest wieża z podświetlanym w nocy zegarem.

Ciekawym akcentem na elewacji jest poddana renowacji wielkoformatowa szklano-kamienna mozaika autorstwa Kazimierza Gąsiorowskiego, stworzona w latach 1964-65. Została ona przeniesiona z holu wyburzonego dworca w Oświęcimiu. Jej nowoczesną reinterpretacją jest mozaika kwietna, składająca się aż z 2500 roślin, znajdująca się na placu przed dworcem, która jest jednocześnie hołdem ofiarom obozu Auschwitz-Birkenau. Przed dworcem zaaranżowano pasujący do modernistycznej bryły budynku plac składający się z dwóch części. Pierwsza, w której znajduje się mozaika, to typowy plac miejski z ławkami i przestrzenią przeznaczoną dla odpoczynku. Druga część to parking dla 81 samochodów oraz 5 motocykli lub skuterów, z wydzielonym miejscem postojowym dla rodzin z dziećmi oraz trzema miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

- Cieszy, że spółki w tak trudnym okresie pandemii nie rezygnują z kluczowych inwestycji dla poprawy sytuacji w kraju. Jednym z przykładów jest działanie PKP S.A. - budowa najnowocześniejszego dworca w województwie małopolskim - co zdecydowanie poprawia komfort podróżnych. To ważne, ponieważ działania spółki wpisują się w ambitny i potrzebny ludziom program walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Nowoczesny i funkcjonalny dworzec w Oświęcimiu jest również przykładem umiejętności dostosowania planów inwestycyjnych do lokalnych potrzeb i charakterystyki miejsca – mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

- Program Inwestycji Dworcowych rozpędza się. Dzisiaj otwieramy dla podróżnych nowy budynek dworca kolejowego w Oświęcimiu. Jestem przekonany, że będzie dobrze służył każdemu, kto od dzisiaj będzie przyjeżdżał do tego miasta. Inwestycje w dworce to element szerokiej strategii przebudowy polskiej kolei, którą obserwujemy od kilku lat. Konsekwentnie dążymy do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.