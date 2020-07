Najnowsza bryła od Reform Architekt z muzyczną inspiracją w tle

Na leśnej działce zlokalizowanej w okolicy Łodzi ma powstać budynek projektu architekta Marcina Tomaszewskiego z pracowni REFORM Architekt. Miejsce do życia dla dojrzałych inwestorów zostało opracowane dzięki wizji ze snu, w oparciu o kształt kalifornijskiego drzewa Joshua Tree.

Na działce liczącej około 3000 mkw. powstanie jednokondygnacyjny budynek o całkowitej powierzchni 220 mkw. Projekt opracowano z myślą o dojrzałych inwestorach poszukujących bezpiecznego miejsca do życia na kolejne, spokojne lata.

Parterowy dom dla seniorów

Inwestorom zależało na budynku niedostępnym z zewnątrz, który byłby przede wszystkim bezpieczny dla osób w dojrzałym wieku. - Bezpieczeństwo oznaczało dla mnie brak schodów, dlatego zaproponowałem pochylnię znajdującą się wewnątrz domu, służącą do przemieszczania się pomiędzy pokojami – mówi architekt Marcin Tomaszewski, z pracowni REFORM Architekt. Takie rozwiązanie uniosło bryłę o 1,5 metra na całej długości budynku, dzięki czemu klienci dodatkowo otrzymali zadaszony taras oraz możliwość wejścia na dach, właśnie z poziomu tarasu. Co ciekawe, z zewnątrz budynek sprawia wrażenie piętrowego, choć w istocie ma tylko jedną kondygnację.

Inspirująca Joshua Tree

Punktem wyjścia dla tego projektu były charakterystyczne juki krótkolistne, zwane także drzewem Jozuego, rosnące między innymi na terenie parku narodowego w południowo-wschodniej części Kalifornii. Gałęzie tych drzew układają się w dość geometryczny sposób, i to one zainspirowały architekta do nadania ostatecznego kształtu projektowanej bryle. - Ten dom powstał najpierw we śnie. Wyśniona gałązka z drzewa Jozuego miała z pewnością związek z płytą zespołu U2, wydaną na 30-lecie pracy artystycznej, którą wykonawcy nazwali Joshua Tree i której słuchałem często w okresie projektowania – opowiada architekt Marcin Tomaszewski.

Założenia, a design

Zawsze na pierwszym spotkaniu z klientem jest omawiany rzut bryły, jego funkcjonalność i wszystkie założenia, na których zależy inwestorowi. Dzięki znajomości zaleceń architekt może pracować nad koncepcją projektu. W tej realizacji główną wytyczną było bezpieczeństwo domowników. Po spełnieniu tego warunku architekt mógł zaplanować zewnętrzny wygląd bryły, który jest wynikową zrealizowanych założeń, a także upodobań i stylu preferowanego przez autora projektu.

Budynek zaprojektowano w nowoczesny sposób, jednak przyglądając się uważniej, można dostrzec nieco starszy styl okien – drewniane, przyciemniane, z poziomymi szczebelkami nawiązują do lat 60 i 70, kiedy panowała moda na okna tego typu.

Przewidywaną datą realizacji projektu RE: JOSHUA TREE HOUSE jest 2021 rok.