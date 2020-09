Najnowsze zdjęcia z budowy warszawskiego metra

Trwają prace na budowie zachodniego, łączącego Bemowo i Wolę, odcinka linii M2 w Warszawie. Trwa drążenie tuneli, budowa hali torów odstawczych, murowanie pomieszczeń technicznych, a także wyjść ze stacji.

Zakończono drążenie dwóch najkrótszych odcinków tunelowych, które pod skrzyżowaniem ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich łączą komorę torów odstawczych z korpusem stacji Powstańców Śląskich. Ukończone tunele mają po ok. 137 metrów długości. W ubiegły czwartek - po przeprowadzeniu prac serwisowych - tarcza Krystyna rozpoczęła drążenie kolejnego odcinka tunelowego w stronę stacji Ulrychów. Na tym odcinku ma do pokonania około 860 metrów. Łącznie do wydrążenia w kierunku stacji Księcia Janusza jest około 1370 m tunelu.

Tarcza Elisabetta znajduje się na stacji Powstańców Śląskich, prowadzone są prace serwisowe i przygotowawcze przed drążeniem kolejnego odcinka. Postęp tarcz można na bieżąco śledzić na stronie metro.waw.pl. Jest on aktualizowany raz w tygodniu, w każdy piątek.

Budowa stacji

Równolegle na obu stacjach trwa budowa przejść podziemnych i wyjść z przyszłych stacji. Najbardziej skomplikowany układ wyjść jest budowany pod rondem na stacji Powstańców Śląskich. Prace związane z budową ich konstrukcji powinny zakończyć się w IV kwartale tego roku. Na obu stacjach (Powstańców Śląskich i Ulrychów) rozpoczęło się murowanie pierwszych pomieszczeń technicznych.

Na styku Woli i Bemowa powstaje najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z nieco ponad dwóch i pół kilometra tuneli oraz dwóch stacji: C05 - roboczo nazwanej "Ulrychów" - położonej w ciągu ul. Górczewskiej i C04 "Powstańców Śląskich" zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Za stacją C04 będą się znajdować tory odstawcze dla pociągów metra. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (lider) i Astaldi S.p.A. Wykonawca na zrealizowanie inwestycji wartej 959 249 940 zł ma czas do listopada 2021 roku.