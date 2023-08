Najpiękniejsze zielone miejscówki w Warszawie wybrane

W niedzielę poznaliśmy najpiękniejsze zielone miejscówki w Warszawie. Nagradzano balkony, loggie, ogródki działkowe i aranżacje zieleni wokół budynków. Oto zwycięzcy konkursu "Warszawa w kwiatach".

Jubileuszowa edycja konkursu Warszawa w kwiatach dobiegła końca. Uczestnicy konkursu, miłośnicy zieleni i wszyscy mieszkańcy zostali zaproszeni na wyjątkowe święto kwiatów. Piknik obfitował w wiele atrakcji związanych z ogrodnictwem. Na stoiskach organizatora i partnerów konkursu można było skorzystać z warsztatów z kompozycji roślin, kwiatowych animacji dla całej rodziny czy porad ogrodniczych. Wydarzenie na dużej scenie rozpoczął wykład radnej m.st Warszawy Beaty Michalec na temat historii konkursu. Można było także posłuchać światowego eksperta projektowania ogrodów naturalnych Noela Kingsbury.

Jest to niezwykle satysfakcjonujące, że konkurs z tak piękną, przedwojenną tradycją nieustannie cieszy się dużą popularnością. Dla mnie równie ważne jest to, że od samego początku tej edycji Warszawy w kwiatach towarzyszyły liczne działania edukacyjne. W sumie, na terenie całej stolicy odbyło ich się blisko 50, a centrum tych wszystkich działań był Pawilon Edukacyjny Kamień. Dzisiejszy wielki kwietny piknik to nie tylko gala finałowa, ale przede wszystkim święto wszystkich, którzy się w ten konkurs zaangażowali – uczestników i laureatów z poprzednich lat, organizatorów, partnerów. Dziękuję i gratuluję tegorocznym finalistom – mówiła Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.