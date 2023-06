Najważniejsze wydarzenia, najciekawsze trendy. Podsumowujemy pierwsze półrocze 2023 roku!

Zbliżamy się do końca pierwszego półrocza 2023 roku. Co wydarzyło się w branży architektury i designu? Zapraszamy na podsumowanie najciekawszych i najchętniej czytanych wydarzeń z ostatnich sześciu miesięcy!

4 Design Days

Rok 2023 w architekturze i designie rozpoczęliśmy z przytupem. W dniach 26-29 stycznia odbyła się 7. edycja 4 Design Days. W wydarzeniu, któremu towarzyszyło 75 dyskusji oraz rozdanie nagród w konkursach Property Design Awards i Dobry Design udział wzięło 14,5 tys. gości.

Na cztery dni Katowice zamieniły się w wielką arenę rozmów o architekturze, designie, nieruchomościach, rozwoju miast czy zrównoważonym projektowaniu. Słuchaliśmy także znanych ukraińskich architektów i przedstawicieli branżowych instytucji tego kraju, zastanawialiśmy się, jak zapewnić długowieczność produktom, ostrzegaliśmy przed greenwashingiem.

Również podczas 4 Design Days po raz pierwszy w przestrzeni targowej zaprezentowano showcar polskiej marki samochodów elektrycznych o nazwie Izera.

Rewolucja AI

Z pewnością jednym z najgorętszych tematów tego roku jest galopujący wręcz rozwój sztucznej inteligencji. Programy takie jak będący modelem językowym Chat GPT czy generator obrazów Midjourney mają miliony użytkowników na całym świecie, stawiając jednocześnie pod znakiem zapytania sens istnienia wielu zawodów czy nawet całych branż.

W tym wszystkim branża projektowania i architektury również nie pozostają obojętne na osiągnięcia sztucznej inteligencji, która może okazać się narzędziem ułatwiającym wiele procesów.

Nagroda Roku SARP 2023

12 maja 2023 r. ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu Nagroda Roku SARP. O przyznanie Nagrody mogli występować architekci i architektki, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych. W tym roku zgłoszono aż 93 realizacje.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach: budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek biurowy, oświaty lub administracji, budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek kultury, inny budynek użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, architektura w przestrzeni dziedzictwa, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, zrównoważony rozwój i budynki certyfikowane. Wręczono również wyróżnienie specjalne oraz Główną Nagrodę SARP.

Wielkim wygranym tegorocznego plebiscytu było Orientarium Zoo Łódź, które zdobyło nagrodę w kategorii Inny budynek użyteczności publicznej, a także Nagrodą Główną Grand Prix SARP 2023.

Nowa Towarowa 22

Towarowa 22 to miastotwórczy projekt Echo Investment, o którym mówiło się od dobrych kilku lat. Inwestycja ma powstać na warszawskiej Woli i dorównać prestiżowi i popularności Browarów Warszawskich, które deweloper zrealizował po sąsiedzku. Pierwotnie projekt przygotowała renomowana duńska pracownia Bjarke Ingels Group. Jednak według nieoficjalnych doniesień, pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wpłynęły na zmianę programu i kierunku inwestycji.

21 marca br. przedstawiono szczegóły projektu. Jak się okazało Towarową 22 zaprojektuje jednak polska pracownia JEMS Architekci (odpowiedzialna właśnie za brawurową rewitalizację Browarów Warszawskich), a powstające budynki, będą wyższe niż wcześniej zakładano.

Powstaną tu biura, mieszkania na sprzedaż i wynajem, powierzchnie pod restauracje i punkty usługowe. Pamiątką po przemysłowej spuściźnie Woli będzie publicznie dostępny Park Słowa Polskiego zaprojektowany według nowatorskiego pomysłu, z drzewami przerastającymi dawne hale produkcyjne.

Najdroższy obiekt kultury w historii Polski: trwa konkurs

22 marca br. ogłoszono konkurs architektoniczny na odbudowę całego kompleksu na który składają się Pałac Saski, Pałac Brühla i kamienice przy ul. Królewskiej w Warszawie. Odbudowa zakłada przywrócenie historycznych gmachów w formie z sierpnia 1939 r. Sąd konkursowy miał czas do 25 maja na preselekcję uczestników.

Wybranych zostało 12 projektów, które przeszły do dalszego etapu. Teraz wybrane pracownie mają czas do 21 lipca na złożenie opracowań studialnych. W kolejnym etapie konkursu sąd konkursowy ma wybrać pięć najlepszych prac, a ich autorzy będą mieli czas do 28 września na złożenie prac konkursowych.

Projekt jest jednym z czołowych projektów Prawa i Sprawiedliwości, zainicjowanym przez Lecha Kaczyńskiego w 2004 r. Odbudowie Pałacu Saskiego niechętne są władze samorządowe Warszawy. Zapowiada się, że będzie to najdroższy obiekt kultury w historii Polski.

David Chipperfield z tegorocznym Pritzkerem

W marcu poznaliśmy laureata tegorocznej Nagrody Pritzkera, uznawanej za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie architektury za całokształt twórczości. Laureatem Pritzker Architecture Prize 2023 został architekt obywatelski, urbanista i aktywista, Sir David Alan Chipperfield został laureatem. Doceniono ponadczasowość jego prac, nieuleganie modom i wynikający z tego zrównoważony charakter jego prac.

Sir David Alan Chipperfield został laureatem Pritzker Architecture Prize 2023, fot. mat. Pritzker Prize

Na przestrzeni trwającej cztery dekady kariery, Chipperfield stworzył ponad sto prac w całej Azji, Europie i Ameryce Północnej. Jego projekty są zróżnicowane pod względem typologii, geografii i przeznaczenia: są wśród nich budynki kulturalne i akademickie, ale także, na przykład, plany urbanistyczne.

Zwrot na terenie Wolnych Torów w Poznaniu

Na poznańskim Łazarzu i terenie tzw. Wolnych Torów ma powstać inwestycja Kolejova1. Obszar dawnej Fabryki Maszyn i Lejarni Żelaza Napoleona Urbanowskiego, otwartej w tym miejscu w 1872 roku, od lat jest przedmiotem wielu analiz urbanistyczno-architektonicznych, a także atrakcyjnym kąskiem dla inwestorów. Wygląda na to, że Novaform Polska powiedzą ostatnie zdanie na temat tego, co powinno powstać na tym terenie.

Inwestycja mianowicie ma objąć 187 lokali mieszkalnych oraz przestrzeń pod 29 lokali handlowo-usługowych. Kolejova1 obejmie renowację i adaptację postindustrialnych budynków historycznych, w tym charakterystycznej kotłowni znajdującej się na dziedzińcu. W ramach inwestycji ma powstać także 17-kondygnacyjny budynek, co daje wysokość 55 metrów. Za projekt odpowiada poznańska pracownia architektoniczna Lab3 Architekci.

Skyline Warszawy wzbogacą kolejne wieżowce

I to w niebyle jakich lokalizacjach! Jeszcze w styczniu w Warszawie ruszyła rozbiórka biurowca Atrium International. W jego miejscu stanie budynek Upper One spod kreski pracowni Medusa Group. Upper One składać się będzie z dwóch budynków - hotelu i biurowca - i nawiązywać będzie do historii miejsca.

Z kolei Ghelamco zaprezentowało na targach MIPIM 2023 najnowszy warszawski projekt - Chopin Tower. Mierzący 130-metrów biurowiec ma powstać tuż obok Warsaw Spire i zająć część placu Europejskiego. 130-metrowy biurowiec ma powstać w miejscu oczka wodnego na placu Europejskim. Jak zapowiada inwestor, akwen ma zostać przeniesiony, a po wybudowaniu Chopin Tower na placu ma być jeszcze więcej drzew, niż obecnie.

W I kwartale 2023 r. pozwolenie na budowę zyskał inny obiekt Ghelamco - zaprojektowany przez JEMS Architektów wieżowiec Sobieski Tower, który ma powstać przy placy Zawiszy. Początkowo deweloper planował budowę aż 160-metrowej bryły, jednak stołeczny ratusz nie wydał zgody na taką wysokość. Obecna propozycja zaprezentowana przez radę miasta zakłada budynek niższy o 30 metrów, ale za to szerszy i o zróżnicowanych wysokościach.

Jedyny taki parking w Polsce

W kwietniu dobiegła końca budowa parkingu automatycznego na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach. Parking automatyczny przy ulicy Tylnej Mariackiej to pierwsza tego typu inwestycja publiczna w Polsce. Na powierzchni, gdzie zmieściłoby się nieco ponad 40 standardowych miejsc parkingowych, dzięki inwestycji będzie można pozostawić 240 pojazdów.

W korzystaniu z parkingu pomagają czujniki optyczne, radarowe i sygnalizacja ostrzegawcza, które ułatwiają prawidłowe zaparkowanie samochodu na platformie transportowej. Sam proces parkowania można porównać do korzystania z myjni automatycznej, gdzie urządzenia sygnalizują nam poprawne umieszczenie pojazdu.

Planowane otwarcie wielopoziomowego parkingu nastąpi na początku trzeciego kwartału.

Spektakularny projekt konserwatorski w Szczecinie

U zbiegu ulic Dworcowej i św. Ducha w Szczecinie stoi budynek powstały w 1900 roku. Początkowo w kamienicy o pięknej fasadzie znajdował się dom towarowy, po latach jego miejsce zajęła drukarnia, natomiast od 1997 roku budynek stał opustoszały, a po dawnym blasku pozostały tylko wspomnienia i fotografie. Nowy właściciel obiektu planuje stworzyć w nim centrum konferencyjno-weselne z pokojami dla gości, a rewitalizację kamienicy powierzył pracowni Tremend.

Modernizacja Starej Drukarni to jeden z największych projektów konserwatorskich w Szczecinie, dzięki któremu powstanie przestrzeń niezwykła, niepowtarzalna i łącząca historię z teraźniejszością. Goście obiektu będą mogli podziwiać zachowane elementy budynku, chociażby odwiedzając jedną z trzech planowanych restauracji. Oryginalne, odrestaurowane elementy będą obecne na różnych piętrach, dostępne dla odwiedzających.

Były zakłady POLFA, będzie najbardziej luksusowy kompleks w kraju

W Warszawie, tuż przy Rondzie Daszyńskiego na Woli, spółka NOHO Investment wybuduje na 5-hektarowej działce po zakładach POLFA kompleks apartamentów. I to nie byle jakich!

Inwestor zbuduje tam jeden najbardziej prestiżowych kompleksów apartamentowo-usługowych w Polsce, w standardzie NOHO Premium Lifestyle. Projekt realizowany będzie na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza realizację inwestycji mieszkalno-usługowych i mieszkalnych.

Za projekt architektoniczny odpowiada renomowana warszawska pracownia BBGK Architekci.