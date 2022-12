Największa i najbardziej eko. Galeria Północna już z iluminacją świąteczną

Realistycznie wyglądające niedźwiedzie polarne, mająca aż 12 metrów choinka i ruchome obrazy na elewacji. Galeria Północna w Warszawie już kusi świątecznym klimatem i to w eko wydaniu.

Warszawska Galeria Północna zaprezentowała świąteczną iluminację.

Jest nie tylko największą w historii obiektu, ale także najbardziej energooszczędną.

Stworzyła ją firma Multidekor.

I tak, same tylko lampki LED, które oplatają wnętrze galerii, mają łącznie ponad 3,2 km długości i składają się z setek tysięcy punktów świetlnych. Nad przechodniami unosi się natomiast niemal 50 dekoracji, w tym m.in. 9 zawieszonych pod sufitem platform z niedźwiedziami polarnymi i aż 40 olbrzymich gwiazd.

Świąteczne insta-pointy i 6-metrowa niedźwiedzica

Nie brakuje też figur, które rozstawiono w różnych miejscach pasaży, tworząc świąteczne insta-pointy, czyli miejsca do robienia zdjęć. Odwiedzający galerię mogą zobaczyć m.in. mającą aż 6 metrów długości pluszową niedźwiedzicę z dwumetrowymi niedźwiadkami oraz Eskimosów z psim zaprzęgiem. Wewnątrz obiektu ustawiono także 6-metrową choinkę z leśnym domkiem świętego Mikołaja.

Stworzona iluminacja buduje gwiazdkowy klimat i zachwyca, przede wszystkim za sprawą różnorodności zastosowanych form i kształtów. Oprócz tradycyjnych dekoracji ze światełek, na pasażu ustawiliśmy aż 6 przykuwających uwagę aranżacji, na które składają się m.in. figury niedźwiedzi polarnych czy interaktywna kolejka - mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

– Skłaniamy także odwiedzających do patrzenia w górę i to nie tylko za sprawą wielometrowej choinki, ale także platform wzorowanych na lodowych krach, które podwieszone są do stropu. Uwagę przykuwa także oryginalny motyw przewodni, którym stała się arktyczna, mroźna północ. To oczywiście nawiązanie do nazwy samej galerii – dodaje.

Ale świąteczna atmosferę Galeria Północna tworzy nie tylko w swoich wnętrzach, także otoczenie obiektu nabrało bożonarodzeniowego charakteru, rozświetlając tę część Białołęki. Przed centrum handlowym, od ul. Trakt Nadwiślański, ustawiono przystrojoną tysiącami światełek choinkę, która ma aż 12 m wysokości.

Z kolei przy wejściu od ul. Światowida pojawiła się 4-metrowa świetlna niedźwiedzica z małym niedźwiadkiem oraz świetlną bombką, która jest idealnym tłem do świątecznych zdjęć. Elewację Północnej zdobią natomiast animacje ze spadającymi płatkami śniegu. Ich scenariusz również nawiązuje do lodowej krainy, która zainspirowała dekorację galerii.

Projektując iluminację sięgnęliśmy po koncepcję in & out, dzięki czemu nasze dekoracje są niezwykle spójne wewnątrz obiektu, jak i w jego otoczeniu, tworząc jedną opowieść. Klienci już przed wejściem dostają swoisty zwiastun tego, jak budujemy świąteczno-zimowy klimat. To zaprasza, ale także nadaje ton tegorocznym zakupom gwiazdkowym – mówi.

Jak podkreślają przedstawiciele Północnej, cała iluminacja galerii jest w 100 proc. energooszczędna. – Do jej stworzenia wykorzystano tysiące światełek LED, które potrzebują znacznie mniej prądu, ale jednocześnie świecą równie jasno. To był jeden z kluczowych dla nas elementów, zwłaszcza teraz, kiedy Polska zmaga się z kryzysem energetycznym – podkreśla Barbara Andrzejewska.

Nie samymi jednak dekoracjami Północna nastraja do świąt. Także zaplanowanymi wydarzeniami w ramach „Manufaktury Elfów”. Już 10 i 17 grudnia, w godz. od 12.00 do 19.00, w centrum handlowym najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach kreatywnych oraz spotkać się ze świętym Mikołajem. Ponadto, opiekunowie będą mieli możliwość pozostawienia na godzinę swoich pociech w pod opieką animatorów, samemu wybierając się na zakupu lub kawę.