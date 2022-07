Największe parki rozrywki i aquaparki w Polsce. Jedne niedawno otwarto, na inne trzeba poczekać

Majaland Warszawa, Mandoria Miasto Przygód, Orientarium w Łodzi czy Suntago Wodny Świat - ostatnie lata obfitowały w liczne otwarcia parków rozrywki, które pod względem atrakcji i zainwestowanych pieniędzy przebijały siebie nawzajem. Na horyzoncie jest jeszcze m.in. Fabryka Wody w Szczecinie, która ma być najnowocześniejszym parkiem wodnym w Polsce.

REKLAMA

Te obiekty niedawno oddano do użytku:

Majaland Warszawa / Góraszka k. Otwocka

W maju 2022 r. oddano do użytku całoroczny park rozrywki Majaland Warszawa. Zaprojektowany w oparciu o świat Pszczółki Mai obiekt jest drugim największym w Polsce parkiem rozrywki - koszt inwestycji wyniósł 30 milionów euro. Majaland to część większego założenia, jakim jest Projekt Góraszka.

Majaland Warsaw, drugi park tematyczny w Polsce po Majaland Kownaty, mat.pras.

Majaland Warsaw oferuje 26 atrakcji dla wszystkich grup wiekowych - zarówno dla dzieci i dorosłych. Znajdują się one w dwóch strefach - wewnętrznej i zewnętrznej. Znajdziemy tu m.in. Las Zabaw, Miasteczko Samochodowe, Rollercoaster Wikingów czy Tańczącą Fontannę.

Suntago Wodny Świat / Wręcza k. Mszczonowa

Suntago Wodny Świat to pierwsza część projektu Park of Poland, w skład którego wchodzi również baza noclegowa Suntago Village. Cały kompleks zlokalizowany jest we Wręczy koło Mszczonowa. Jest to największy zadaszony park wodny w Europie. Park spełnia zarówno funkcję relaksacyjno-zdrowotną, umożliwiając gościom kąpiele w basenach termalnych, sesje w saunach tematycznych, ofertę SPA&Wellnes, jak i rozrywkową. Docelowo Park of Poland ma zająć blisko 400 ha gruntów.

Suntago Wodny Świat to pierwsza część projektu Park of Poland, w skład którego wchodzi również baza noclegowa Suntago Village. Cały kompleks zlokalizowany jest we Wręczy koło Mszczonowa, fot. mat. pras.

Dla osób szukających niezapomnianych wrażeń stworzona została największa strefa zadaszonych zjeżdżalni wodnych w Europie, basen z falą, rwącą rzekę czy rzekę przygód.

Obiekt umożliwia spędzenie urlopu w Polsce w tropikalnym klimacie 32 stopni Celsjusza, w otoczeniu ponad 740 prawdziwych palm przywiezionych z różnych zakątków świata, zamiast wyjazdu na wakacje za granicę.

Park Wodny w Julinku / k. Warszawy

Park Wodny w Julinku, zlokalizowany ok. 30 km od Warszawy jest pierwszym tego typu miejscem w okolicy. Obiekt powstał z poszanowaniem środowiska, a jego projektanci zastosowali wiele rozwiązań funkcjonalnych pozwalających na znaczącą oszczędność wody i energii elektrycznej. Dostępna na miejscu baza noclegowa oraz szereg dobrze znanych i lubianych atrakcji – w tym m.in. park linowy, wesołe miasteczko czy pole do minigolfa – z pewnością sprawią, że Julinek przyciągnie turystów z całej Polski.

Park Wodny w Julinku, zlokalizowany ok. 30 km od Warszawy jest pierwszym tego typu miejscem w okolicy, fot. mat. pras.

Do dyspozycji turystów z całej Polski oddane zostały takie atrakcje jak m.in. strefa basenowa poziomowana do głębokości 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne czy 10 armatek wodnych. Park Wodny w Julinku zaopatrzony został także w kaskady, fontanny, obrotowe wiaderka czy wodne koła. Na terenie parku znajdzie się także tzw. spray park, czyli strefa rekreacyjna z niewielką ilością wody, która zaprojektowana została w taki sposób, aby korzystać z niej mogły także dzieci z ograniczoną mobilnością.

Mandoria Miasto Przygód / Rzgów k. Łodzi

Otwarta w lipcu 2021 roku Mandoria to całoroczny tematyczny park rozrywki, którego motywem przewodnim są europejskie miasta handlowe epoki renesansu.

Otwarta w lipcu 2021 roku Mandoria to całoroczny tematyczny park rozrywki, którego motywem przewodnim są europejskie miasta handlowe epoki renesansu, fot. mat. pras.

Ale stylizowane na XVI wiek otoczenie to nie wszystko. Do dyspozycji gości Mandorii sa liczne karuzele, roller-coastery, zjeżdżalnia, strzelnica i szalupy. Park zachęca do całodniowych pobytów obecnością siedmiu punktów gastronomicznych.

Ponieważ wszystkie atrakcje parku znajdują się pod dachem, dobra zabawa jest gwarantowana niezależnie od pogody.

Orientarium / Łódź

W kwietniu br. dla zwiedzających zostało otwarte łódzkie Orientarium. Prace przy realizacji obiektu rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku. W tym czasie powstał największy kompleks w Europie prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej. Orientarium zajmuje powierzchnię blisko 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Część ekspozycyjna została podzielona na cztery części. W Orientarium zobaczyć można m.in. największego słonia indyjskiego w Europie, orangutany, rekiny i płaszczki.

Prace przy realizacji Orientarium w Łodzi rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku. W tym czasie powstał największy kompleks w Europie prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej, fot. UMŁ

W strefie oceanicznej znajduje się najdłuższy podwodny tunel w Polsce. Ma on długość 26 metrów i jest niemal o połowę dłuższy niż tunel w Afrykarium we Wrocławiu.

Orientarium w Łodzi zajmuje powierzchnię blisko 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. To największy tego typu obiekt w Polsce i jeden z największych oraz najnowocześniejszych w Europie.

Airspace / Gdynia



Zlokalizowany w Gdyni park rozrywki Airspace łączy zabawę i naukę, a jego motywem przewodnim są podróże kosmiczne i świat gier. Autorki projektu postawiły na odwołania do retrofuturyzmu, feerię barw i różnorodność materiałów wykończeniowych.

Zlokalizowany w Gdyni park rozrywki Airspace łączy zabawę i naukę, a jego motywem przewodnim są podróże kosmiczne i świat gier, fot. mat. pras.

– Pracując nad projektem, który ma trafić głównie do dzieci, można całkowicie popuścić wodze fantazji! – relacjonują autorki projektu wnętrz dmuchanego parku rozrywki Airspace w Gdyni.

Magdalena Wieczorek i Małgorzata Szczurowska z pracowni Besign Studio stworzyły kolorową przestrzeń, która zabiera najmłodszych w świat podróży kosmicznych.

Recepcję skąpano w neonowym różu, a w szatni dominuje soczysty pomarańcz. Poszczególne strefy we wnętrzu wyznaczają metalowe kubiki i „wylewające” się z nich plamy kolorów. Z kolei ciągi komunikacyjne i kierunek poruszania się wskazuje świetlna "błyskawica" zamontowana pod sufitem.

Destynacje, na które musimy chwilę poczekać:

Fabryka Wody / Szczecin

Na terenie o powierzchni pięciu hektarów zlokalizowanym u zbiegu ulic Szczanieckiej i 1 Maja w Szczecinie powstaje nowoczesny obiekt Fabryka Wody. W trzykondygnacyjnym budynku aquaparku znajdzie się m.in. 17 basenów, 11 zjeżdżalni o łącznej długości pół kilometra, a także jedna z największych w Polsce strefa saun, których w powstającym obiekcie przewidziano aż 16.

Fabryka Wody ma być najbardziej nowoczesnym aquaparkiem w Polsce, fot. mat. pras.

W budynku Edukatiorium znajdą się wystawy poświęcone wodzie, jej znaczeniu, roli i wpływie na nasze życie i cywilizację. Przez środek obiektu przepływać będzie rzeka, tworząca wodną kaskadę, a oba budynki zostaną połączone łącznikiem. Ofertę sportową Fabryki Wody uzupełni strefa z kręgielnią, stołami bilardowymi, ścianką wspinaczkową, siłownią oraz kortami do squasha. Na terenie obiektu zlokalizowane zostanie także lodowisko i amfiteatr.

Łączna powierzchni użytkowa Fabryki Wody wyniesie ponad 17 tys. mkw, natomiast kubatura ponad 177 tys. m3. Aktualnie w Fabryce Wody trwają prace wykończeniowe, które realizowane są w kilkunastu obszarach jednocześni. Budowa ma się zakończyć jeszcze w 2022 r.

Park rozrywki w Olsztynku na Mazurach

W czerwcu tego roku gruchnęła wieść, że firma Ptak S.A. planuje wybudować ogromny park rozrywki między Warszawą a Gdańskiem, który swoimi rozmiarami ma przebić popularną Energylandię w Zatorze. Spółka znana jest z posiadania hali targowych Warsaw Expo oraz parku rozrywki Mandoria.

Nowy obiekt miałby powstać na terenie dawnego PGR-u Łutynówko, zajmującego powierzchnię 300 hektarów. Budowa urządzeń rozrywkowych miałaby wynieść ok. 100 mln zł. Na ten moment inwestycja jest na etapie planowania.