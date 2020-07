Największy na świecie pomnik Ottona von Bismarcka przeszedł kompleksowe czyszczenie

Pomnik zbudowany w latach 1901-1906 na cześć pierwszego kanclerza Rzeszy Ottona von Bismarcka został poddany kompleksowemu czyszczeniu, które poprzedziło jego gruntowną renowację. Ta jest obecnie jeszcze w fazie planowania.

W samym środku hamburskiej metropolii wznosi się największy na świecie pomnik Ottona von Bismarcka. Kärcher zajął się kompleksowym oczyszczeniem wysokiego na 34,3 m liczącego ponad 100 lat monumentu. Prace trwały ponad dwa miesiące.

Granitowa powierzchnia wysokiego na 34,3 m i ponad 100-letniego pomnika była mocno zabrudzona glonami, porostami i mchem a także „dziełami” artystów ulicznych – nielegalnymi graffiti. Prace trwały w sumie dwa miesiące, podczas których eksperci firmy oczyścili ścianę ogrodzenia, cokół i sam pomnik z wszelkich zanieczyszczeń.

Zastosowane zostały trzy różne techniki czyszczenia. Po pierwsze, większe rośliny na powierzchni były ręcznie usuwane. Następnie pył, ptasie odchody i inne biogenne zabrudzenia zostały usunięte za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody typu HDS. Gorąca woda o temperaturze od 80 do 90 stopni uderza w powierzchnię pod ciśnieniem od 1 do 2 barów - jest to szczególnie delikatna metoda w przypadku kamienia granitowego. Następnie pięciu specjalistów stosując niskociśnieniową obróbkę strumieniowo-ścierną, czyli piaskowanie, przy użyciu śrutu krzemianu glinu (wielkość ziarna 40-180 μm) usuwało szpecące pomnik graffiti. Na koniec cały zabytek został odkurzany odkurzaczem do mokrych i suchych zabrudzeń.

Czyszczenie pomnika zbudowanego w latach 1901-1906 na cześć pierwszego kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka poprzedzało jego gruntowną renowację, która obecnie jest jeszcze w fazie planowania. Aby wykorzystać 19-metrową podstawę jako schron przeciwlotniczy, w czasie II wojny światowej fundamenty zostały wypełnione 2.200 tonami betonu – było to zbyt wiele, by pomnik mógł to wytrzymać . Przechylił się a na powierzchni pojawiły się pęknięcia.

Jedną z zalet czyszczenia jest to, że po usunięciu zabrudzeń można precyzyjnie ustalić jaki jest stan obiektu i jakich działań renowacyjnych wymaga.