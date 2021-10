Najwyższy budynek warszawskiej Białołęki już oddany do użytku

Na warszawskiej Białołęce stanął charakterystyczny budynek górujący nad otoczeniem. Wzrok przyciąga ciekawa architektonicznie elewacja, a w środku - wykończenia części wspólnych.

Na warszawskiej Białołęce stanął budynek, który jest najwyższym obiektem w okolicy.

Urozmaicony architektonicznie obiekt liczy od siedmiu do 16 kondygnacji naziemnych.

Obiekt wyróżniają ciekawa elewacja, posadzki w stylu retro w częściach wspólnych budynku oraz wykończenie parterowych części komunikacyjnych stalowymi okładzinami ścian i równie ciekawymi okładzinami sufitów z blachy perforowanej.

Dobiega końca przekazywanie lokali mieszkalnych i usługowych w stołecznej inwestycji mieszkaniowej „Biały Dom”, której deweloperem jest Kompania Domowa. Inwestycję zrealizowała spółka generalnego wykonawstwa Totalbud SA. Zlokalizowany przy ulicy Światowida 28 i 28A obiekt stanął na działce o powierzchni 3808 mkw. Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali usługowych wyniosła 9,65 tys. mkw.

– Jest to nasza kolejna realizacja na niełatwym gruncie dzielnicy Białołęka, gdzie poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki” – mówi prezes Totalbudu Mariusz Pałka. – Większość budynków w tej dzielnicy nie jest podpiwniczona, ani też nie ma parkingów podziemnych. Tylko stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych pozwala budować nowoczesne obiekty na tak trudnym gruncie i robić w nich dwupoziomowe parkingi podziemne, jak to zrobiliśmy w Białym Domu – dodaje Mariusz Pałka.

Biały Dom zaoferował 174 lokale mieszkalne i 11 usługowych. Jest to obecnie najwyższy budynek Białołęki. Już od fazy fundamentu w technologii białej wanny obiekt był intensywnie monitorowany ze względu na grunt. – Ze względu na grunt z licznymi i dużymi przewarstwieniami wody z piaskiem, jak również na zróżnicowaną ilość kondygnacji w różnych częściach obiektu zastosowaliśmy 162 kolumny CFA długości 8-10 m. Zwiększyły one nośność gruntu i zniwelowały osiadanie najwyższej części budynku z jego dominantą. Z kolei pod patio trzeba było zastosować 84 kolumny CFA pracujące na rozciąganie, a ich zadaniem jest kotwienie części garażu znajdującej się pod patio. Zastosowana technologia sprawdziła się w stu procentach i mimo, że poziom garażu -2 jest pod lustrem wody, to nie ma problemów z przeciekami – relacjonuje kierownik budowy z ramienia Totalbudu Łukasz Kaźmieruk.

Kierownik kontraktu z ramienia Totalbudu Tomasz Sidorowicz podkreśla jakość i estetykę budynku. – Dobrego dewelopera i stopień dofinansowania danej inwestycji natychmiast rozpoznaje się po garażu. W przypadku Białego Domu jest on wykończony posadzką żywiczną, czyli jest na najwyższym poziomie jakościowym, funkcjonalnym i estetycznym. Z kolei podłogi części wspólnych budynków w stylu retro są wykładane płytkami w siedmiu kolorach renomowanego włoskiego producenta. Jest to nastrojowa stylizacja typowa dla budynków minionych epok. Elementami rzadziej spotykanymi w budownictwie mieszkaniowym jest wykończenie parterowych części komunikacyjnych stalowymi okładzinami ścian i równie ciekawymi okładzinami sufitów z blachy perforowanej. Biały Dom także od strony elewacji jest obiektem interesującym, dla którego specjalnie zaprojektowano i wykonano niektóre elementy. W budynku niższym balustrady balkonowe wypełnione są tralkami skośnymi, natomiast balustrady dominanty są z blachy perforowanej o indywidualnym wzorze, a oprócz tego dominanta jest obłożona elementami metalowymi. Są to profile »C« pionowe i profile »C« poziome. Tworzą one bardzo ciekawą elewację – mówi.