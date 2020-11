Najwyższy na świecie hotel modułowy powstaje na polskich komponentach!

W sercu nowojorskiego Manhattanu powstanie wyjątkowy hotel sieci AC by Marriott stworzony ze 168 modułów wyprodukowanych w Polsce. Firma DMDmodular z podkrakowskiej Skawiny wysłała już transport pierwszych komponentów za ocean. To przedsięwzięcie jest osiągnięciem inżynieryjnym i technologicznym w światowej skali oraz ważnym historycznie momentem dla polskiej branży budownictwa modułowego.

Czterogwiazdkowy hotel będzie się wyróżniał na tle nowojorskiej zabudowy, ponieważ od czwartego piętra wzwyż jego konstrukcja zostanie złożona z gotowych modułów wyprodukowanych daleko od Nowego Jorku - w Polsce, przez polską firmę. Każdy moduł to pokój hotelowy w pełni wyposażony w meble i wszystkie instalacje. Całość została wyprodukowana, następnie spakowana i jest obecnie przewożona na plac budowy drogą lądową oraz morską.

– Hotel powstaje w dwóch miejscach oddalonych od siebie o 7 tys. kilometrów. To przełom w technologii budownictwa. Projekty modułowe nie powstawały dotąd w takiej skali i nie były transportowane na tak dużą odległość. Nowojorski hotel wyprodukowano w Skawinie pod Krakowem. Pozwoliła na to technologia modułowa, która nie tylko skraca o połowę czas budowy, lecz także znacznie redukuje koszty inwestycji. Dzięki temu, korzystając z dorobku naukowego oraz umiejętności polskich inżynierów i specjalistów różnych dziedzin architektury i budownictwa, możemy realizować nowoczesne inwestycje na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie można dopłynąć i dojechać – wyjaśnia dr Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, naukowiec i architekt, prezes i dyrektor zarządzająca DMDmodular.



Transport modułów o łącznej wadze ponad 2200 ton to ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne.

– Proces dostarczenia 168 modułów już się rozpoczął i przebiega zgodnie z planem. Przy takich operacjach liczy się doświadczenie i wiedza ekspercka z zakresu logistyki i transportu towarów o dużych gabarytach. Budownictwo modułowe daje nam możliwość elastycznego dostosowania się do nawet najbardziej skomplikowanych oczekiwań klientów – dodaje dr Ewelina Woźniak-Szpakiewicz.



Budowa liczona w tygodniach

Koszt budowy najwyższego na świecie hotelu modułowego wyniesie łącznie około 70 mln dolarów. Ta kwota uwzględnia część konwencjonalną oraz modułową. Projekt architektoniczny został przygotowany przez Danny'ego Forstera z nowojorskiej pracowni Danny Forster & Architecture. Rolę generalnego wykonawcy pełni nowojorska firma Skystone Group. Z modułów DMDmodular powstanie 21 pięter 26-kondygnacyjnego wieżowca, a ich montaż potrwa 21 tygodni – to tempo nieosiągalne dla budownictwa tradycyjnego. Podczas gdy w Skawinie trwała produkcja 21 modułowych kondygnacji, inwestor mógł rozpocząć prace na Manhattanie przy podstawie wieżowca. Część modułowa zostanie osadzona na kilkukondygnacyjnym podium, które wraz z trzonem komunikacyjnym jest wykonane tradycyjnie. Dwie części budynku mogły więc powstawać równocześnie, ale niezależnie od siebie.



Bezpiecznie, elastycznie, najwyższej jakości

Zalety budownictwa modułowego nie kończą się na oszczędności czasu i pieniędzy. W pełni kontrolowany proces produkcji, odbywający się w polskiej fabryce, pozwala na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i ilości odpadów. Przeniesienie procesu budowlanego do zakładu produkcyjnego zmniejsza też ryzyko wypadków i pozwala na skuteczną kontrolę podczas realizacji poszczególnych etapów. Wykorzystywanie systemów modułowych daje też nowe możliwości w projektowaniu oryginalnych form architektonicznych. Pozwala wychodzić poza utarte ścieżki i proponować rozwiązania nieosiągalne dla tradycyjnych technologii. DMDmodular jako jeden z liderów budownictwa modułowego na świecie zapewnia rozwiązania pozwalające na stworzenie do 90 proc. budynku w fabryce. Na placu budowy pojawiają się w pełni wykończone i wyposażone w instalacje oraz meble, gotowe do montażu pokoje hotelowe lub studenckie, mieszkania i domy. Zapewniają one najwyższy standard komfortu termicznego i akustycznego.

– Dzięki naszej technologii możemy dostarczyć wysokiej jakości obiekty do każdego miejsca na świecie To przełom w inżynierii budowlanej i cieszę się, że wyznaczmy nowe trendy i dobre kierunki zmian w budownictwie – podsumowuje prezes Woźniak-Szpakiewicz, DMDmodular.



DMDmodular szacuje, że w ciągu kolejnych kilku lat wartość rynku modułowego w Polsce przekroczy 1% wartości całego rynku budowlanego, czyli ok 700 mln złotych. Ten potencjał wydaje się jeszcze większy, kiedy porównamy Polskę do np. Wielkiej Brytanii, gdzie ten udział wynosi 8%. Z kolei Stany Zjednoczone, czyli największa gospodarka na świecie, zbliżają się do 5%. Polska nie tylko podąża za globalnym trendem, stając się wewnętrznym rynkiem dla technologii modułowej, ale buduje coraz silniejszą pozycję wyspecjalizowanego producenta i eksportera. Takie realizacje jak nowojorski AC by Marriott (842 Sixth Avenue) mogą pomóc całej branży w ekspansji na rynkach zagranicznych.