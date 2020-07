Najwyższy, największy i najbardziej znany budynek w Polsce. Pałac Kultury i Nauki obchodzi 65. urodziny

Pałac Kultury i Nauki został zaprojektowany przez rosyjskiego architekta Lwa Rudniewa. Postanowiono, że jego lokalizacją musi być centrum, aby był widoczny ze wszystkich stron stolicy. Oficjalne zakończenie budowy nastąpiło 21 lipca 1955 r., a następnego dnia uroczyście przekazano Pałac narodowi polskiemu. Właśnie PKiN-owi stuknęło 65 lat!

Pomysłodawcą PKiNu był sam Józef Stalin. Wieżowiec został wzniesiony jako „Dar narodów radzieckich dla narodu polskiego”. Na jego lokalizację wybrano ścisłe centrum, aby był widoczny ze wszystkich stron stolicy. Oficjalne zakończenie budowy nastąpiło 21 lipca 1955 r., a następnego dnia uroczyście przekazano Pałac narodowi polskiemu.

W zamyśle architektów rosyjskich miał dominować w krajobrazie Warszawy i górować nad wszystkimi budynkami. Kolejne wieżowce powstające w stolicy miały sięgać tak wysoko jak PKiN, a nawet wyżej. Jednak do tej pory żadnemu budynkowi w całej Polsce się to nie udało. Byłoby to o wiele łatwiejsze, gdyby zrealizowano Pałac według projektu rosyjskiego – sięgałby wówczas 120 m. Poprzeczkę podniósł jednak polski architekt Józef Sigalin. Ostatecznie Pałac Kultury i Nauki składa się z 44 pięter i ma 237 metrów wysokości wraz z iglicą. I po 65-latach PKiN nadal jest najwyższym budynkiem w Polsce. Najbardziej do niego zbliżyły się warszawskie biurowce Q22 i Warsaw Spire. Pierwszy mierzy 195 metrów. Drugi – 180, ale z iglicami już 220 metrów. Budynkiem, który ma zdetronizować Pałac Kultury i Nauki jest Varso. Wyprzedzi PKiN o 73 metry, a przy okazji przerośnie też wieżowiec The Shard w Londynie, który jak na razie pozostaje najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Główna wieża Varso Tower będzie liczyła 310 metrów (budynek - 230 metrów i iglica – 80 metrów).

Architektura kontrowersji

- Biorąc pod uwagę to, że w Moskwie znajduje się kilkanaście jego kuzynów, a nawet z racji podobieństwa braci nie jest to architektura unikalna. Nie ma w niej jednak na szczęście dużo symboliki radzieckiej, a dzięki zabiegom polskich architektów zapożyczono wiele elementów z polskiej architektury - ocenił w rozmowie z PropertyDesign.pl, architekt Maciej Jakub Zawadzki, założyciel pracowni MJZ. - Efekt czasami wygląda eklektycznie i kiczowato, ale może dlatego tak dobrze jak na razie wtapia się w centrum Warszawy - dodaje.

Mimo to Pałac Kultury i Nauki kontrowersje wzbudza od samego początku swojego istnienia. Dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego – z takim hasłem wzniesiono najwyższy budynek w Polsce. Bracia Pałacu, czyli podobne mu budynki, zlokalizowane są również w innych krajach, które były pod kontrolą ZSRR.

Budowa Pałacu Kultury i Nauki pochłonęła 16 istnień ludzkich, wykorzystano do niej 40 mln cegieł, 26 tys. ton stali, a w efekcie powstało 3312 pomieszczeń. Na budowie przez ponad 3 lata pracowało 3500 pracowników. Początkowo jasna fasada, dziś praktycznie nie przypomina oryginału wykonanego m.in. ze spieków ceramicznych pochodzących z Uralu. PKiN powstał na gruzach 190 przedwojennych warszawskich kamienic.