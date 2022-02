Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 coraz bliżej

Już wkrótce Łódź zyska nowe, wyjątkowe na skalę naszej części Europy miejsce do opowiadania o sztuce filmowej. W oczekiwaniu na otwarcie NCKF sprawdzamy, co teraz dzieje się w tej przestrzeni oraz co wkrótce tam powstanie.

Obecnie kończą się prace budowlane, które dostosują budynek w kompleksie EC1 do potrzeb wystawy „Kino Polonia”. Wystawa opowiadająca o historii kinematografii na ziemiach polskich jest już w trakcie tworzenia i złoży się na nią prawie tysiąc obiektów oryginalnych obejmujących kamery, projektory, rekwizyty filmowe, plakaty autorstwa najwybitniejszych polskich artystów, scenariusze i pamiątki związane z kulturą filmową, kasety wideo i książki. Znajdzie się tu także ponad 50 stanowisk interaktywnych umożliwiających zwiedzającym pogłębienie wiedzy o polskiej kinematografii i ponad 50 projekcji filmowych, w tym wideosejów opowiadających o historii polskiego kina – o najwybitniejszych twórcach, najważniejszych zjawiskach i najwspanialszych filmach.

W NCKF pojawią się pracownia digitalizacji, mini studio telewizyjne, studio dźwięku i hala efektów specjalnych wraz z systemem motion capture. Wszystko po to, by wciągnąć zwiedzających w fascynujący świat filmu i pokazać go od strony twórców, a nie tylko widzów.

Powstaną tu także trzy sale kinowe, które staną się siedzibą dla kina art-house’owego. Największa z nich będzie posiadać projektor DCP oraz analogowy i pomieści 200 foteli.

W kompleksie ma powstać także wystawa stała „Materia Kina”, w ramach której zwiedzający będzie przeprowadzany przez wszystkie etapy realizacji filmu od fazy scenariusza, przez plan zdjęciowy aż po premierę, wcielając się w producenta lub reżysera filmowego. W styczniu podpisano umowę na prace adaptacyjne, które mają przystosować do niej wnętrza EC1.

Wystawa "Architektura Kina"

Otwarcie Narodowego Centrum Filmowego planowane jest na koniec 2023 roku, jednak już w kwietniu 2022 r. czeka nas wystawa czasowa „Architektura Kina”, pokazująca, jak zmieniały się sposoby projektowania sal kinowych i budynków w okresie powojennego modernizmu oraz to, jak kino wykorzystywane było społecznie i politycznie. Wystawa postara się odpowiedzieć na pytania o to, jak kino ukazywane było w polskim filmie oraz dlaczego kina studyjne upadały po transformacji ustrojowej.