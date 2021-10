Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji już po remontach

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. r hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie ma nowy centralny blok operacyjny i Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska zakończyła realizację dwóch inwestycji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. r hab. med. Eleonory Reicher mieszczącego się w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1.

Pierwszą z inwestycji, zarazem główną i najbardziej zaawansowaną technicznie, było zbudowanie nowego centralnego bloku operacyjnego.

Drugą było wykonanie prac remontowo-wykończeniowych budynku zwierzętarni wraz z wyposażeniem go tak, aby umożliwić jego adaptację do roli zaplecza dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Nowy blok operacyjny będzie całkowicie oddany do użytku do końca tego miesiąca.

Budynek Centrum Wsparcia Badań Klinicznych został oddany do użytku 15 października.

– Oba kontrakty silnie wpisują się w specjalizację naszej firmy, ponieważ w sektorze generalnego wykonawstwa bardzo niewiele jest firm zdolnych do udziału w przetargach na skomplikowane realizacje obiektów systemu opieki zdrowotnej – komentuje prezes Moris Polska, Maurycy Bryła, dodając: – W toku tej realizacji przeprowadziliśmy skomplikowane czynności mające na celu uchronienie szpitala przed długotrwałym wyłączeniem z pracy starego bloku operacyjnego, jak również w wyjątkowy sposób uchroniliśmy dach przed naruszeniem jego konstrukcji w toku betonowania stropu na ostatnim piętrze – to tylko mały fragment unikatowych czynności, jakich dokonaliśmy w tym instytucie. Łącznie inwestor otrzymał od nas dwa nowoczesne punkty opieki zdrowotnej na światowym poziomie.

Centralny blok operacyjny

Zlokalizowany do tej pory na IV piętrze blok operacyjny znajdował się w budynku technicznie i technologicznie wywodzącym się z przełomu lat 60./70., co stanowiło dodatkowe poważne utrudnienia. Nowy blok operacyjny powstał poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń zwykłego oddziału szpitalnego na piętrze V dokładnie nad starym blokiem operacyjnym.

– Bardzo stara konstrukcja budynku wymusiła na nas niekonwencjonalne podejście do realizacji tej inwestycji. Jako dużą ciekawostkę mogę podać fakt, że nie chcąc naruszać konstrukcji dachu betonowanie nowego stropu nad IV piętrem przeprowadziliśmy w skomplikowany sposób przez kominek wentylacyjny. Z gruszki beton podawała pompa, my natomiast znaleźliśmy taką drogę do jego wylewania, która była efektywna, a zarazem nie powodowała kolejnych naruszeń i przeróbek konstrukcji budynku. Rozwiązania takiego nie widzieli dotychczas nasi partnerzy z betoniarni. Innym z kolei problemem było dostarczanie materiałów budowlanych z pominięciem dróg komunikacyjnych szpitala Tak na przykład 10 palet płyt gipsowych było podanych dźwigiem bezpośrednio przez okno, gdyż inne rozwiązania uniemożliwiał charakter całego budynku. Pod nami cały czas funkcjonował czynny blok operacyjny, a więc musieliśmy zachować najwyższą kulturę pracy, aby maksymalnie obniżać pylenie, hałas i wibracje. Zabiegi starego bloku operacyjnego udało nam się wstrzymać tylko na dwa tygodnie. W tym czasie błyskawicznie przeprowadziliśmy wszystkie instalacje, piony kanalizacyjne, wody i CO bezpośrednio z sal bloku operacyjnego na IV piętrze na piętro V, a następnie wykonaliśmy zabudowę i murowanie wszystkich otworów w konstrukcji budynku, jakie musiały powstać w toku tych czynności – relacjonuje Kamil Poboży, kierownik budowy z ramienia Moris Polska.