Narysuj dowolny kształt! Producent zmieni go w oświetlenie

Inspirujące rozwiązanie, które przełamuje dotychczasowe, konwencjonalne, myślenie o oświetleniu w projekcie. Często używane wyrażenie „projekt oświetlenia” w procesie realizacji inwestycji nabiera nowego, pełniejszego wymiaru.

Innowacyjny system MIFOR, daje możliwość swobodnego, bardzo „plastycznego” budowania opraw LED.

MIFOR to sprawne rozwiązanie oświetleniowe dla architektów, projektantów świadomych potrzeby indywidualizowania projektów. Może elastycznie dopasować się do koncepcji projektanta. Inspiruje do zabawy kształtem.

Swobodne kształtowanie opraw LED zdecydowanie odróżnia go od katalogowych rozwiązań, powtarzanych „sztampowo” w większości inwestycji.



Inwestor często dąży do tego aby jego przedsięwzięcie było unikatowe, ponadczasowe i zauważalne. Potencjał systemu MIFOR, w rękach architekta, może zapewnić inwestycji wspomnianą przewagę, a nawet stać się centralną atrakcją nieruchomości. Dopracowany i „elastyczny” w swojej funkcji, pozostawia projektantowi miejsce na autorskie rozwiązania.

Czym jest MIFOR w praktyce?

To najnowszy system firmy KLUŚ, który umożliwia budowanie w prosty sposób, giętych i nieregularnych opraw oświetleniowych, o niemalże dowolnych kształtach. W tym otwartych, zamkniętych, ażurowych. Oprawy mogą mieć formę okręgów, łuków „miękko” przechodzących w kształt świecącej linii.



Na uwagę zasługuje fakt, że budowanie opraw odbywa się z gotowych, systemowych elementów, eliminując do minimum wyspecjalizowane czynności technologiczne lub rzemieślnicze.



Łatwość formowania płynnych kształtów, wzbogacona jest o funkcję łączenia opraw w ciągi. Umożliwia to tworzenie efektownych, wielokątnych, a w szczególności giętych kompozycji świetlnych. Oprawy przeznaczone są do podwieszania na linkach.



Możliwości systemu zachęcają do niekonwencjonalnego myślenia, a wręcz prowokują do projektowania architektury równolegle z oświetleniem, już na etapie koncepcji. Takie podejście z pewnością wzbogaciłoby projektowanie o świeże pomysły i nowe środki wyrazu.