Następny odcinek Trasy Łazienkowskiej do przebudowy. Warszawa już z umową

Warszawa podpisała umowę z firmą Warbud na rozbiórkę i odbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską. Dokument dotyczy także budowy ekranów akustycznych i wymiany nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych – od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej.

Następny odcinek Trasy Łazienkowskiej idzie do przebudowy.

Podpisana umowa pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, a firmą Warbud SA, dotyczy prac na odcinku o długości blisko 1 kilometra. Realizacja inwestycji potrwa 30 miesięcy. Jej koszt to ok. 88,7 mln zł.

Wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską były eksploatowane przez prawie pięćdziesiąt lat i dziś, z powodu złego stanu technicznego, wymagają przebudowy. Konieczna jest także lepsza ochrona mieszkańców okolicznych domów przed hałasem. Jego źródłem jest ruch samochodowy w al. Stanów Zjednoczonych, czyli na fragmencie Trasy Łazienkowskiej, po praskiej stronie Wisły.

Trzy pasy w każdym kierunku

Droga na odcinku przeznaczonym do przebudowy ma dwie jezdnie – każda po trzy pasy ruchu. Przejazd Trasą Łazienkowską będzie możliwy przez cały czas prowadzenia robót. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów ruch będzie się odbywał po drugim obiekcie, a następnie zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt. Dopiero wówczas rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi.

Na nowych wiaduktach, z których każdy będzie mierzył 210 m długości, zachowana będzie dotychczasowa liczba pasów ruchu – po trzy w każdym kierunku.

Ekrany i zieleń

W ramach rozpoczynającej się inwestycji na odcinku al. Stanów Zjednoczonych pomiędzy ul. Bajońską a Międzynarodową zostaną wybudowane ekrany akustyczne oraz ułożona będzie nowa, cicha nawierzchnia jezdni.

Prace obejmą również przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne oraz nowy system odwodnienia drogi. Posadzonych zostanie ponad 70 drzew, blisko 15 tys. krzewów, bylin, pnączy oraz wysiane zostaną trawniki.

Roboty w terenie mają ruszyć w przeciągu czterech miesięcy od podpisania umowy.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 114 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa Trasy Łazienkowskiej

Rozbiórka i odbudowa wiaduktów nad ulicami Paryską i Bajońską oraz budowa ekranów akustycznych i wymiana nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych – na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej – to kolejny etap realizowanej w ostatnich latach przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowano: most Łazienkowski, estakady i wiadukty na węzłach z Wisłostradą, Wałem Miedzeszyńskim oraz na Przyczółku Grochowskim. Przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola potrwa do marca 2024 r. Pierwszy z wiaduktów, północny, jest już gotowy i na początku 2023 r. ma przejąć ruch w obydwu kierunkach. Rozpocznie się wówczas rozbiórka wiaduktu południowego.