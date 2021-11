Nasycony technologiami projekt biura Karpiel Steindel Architektura

Willa Wesoła powstająca u wylotu Doliny Strążyskiej w Zakopanem to projekt, który autorzy z pracowni Karpiel Steindel Architektura kreślą z wielkim rozmachem. Przeszklenia sięgają tam wierzchołków okolicznych smreków.

Willę zdefiniują ultrawielkie okna i otwarte przestrzenie. Skala inwestycji ma przewyższyć wszystkie realizowane dotychczas budynki drewniane w naszym kraju. Architekci przyznają, że największym wyzwaniem jest osiadanie domu, ponieważ elementy poziome, w przeciwieństwie do pionowych osiadają przez pewien czas po zakończeniu budowy.

- W projekcie przewidujemy bardzo precyzyjnie – na podstawie doświadczenia górali i obliczeń symulacji komputerowych – w jakim stopniu dom osiądzie w ciągu dwóch kolejnych lat. Pozostawimy odpowiednie rezerwy, aby wszystkie elementy po jakimś czasie bezpiecznie się spotkały – tłumaczy Jan Karpiel - Bułecka jr.

Olbrzymie rozpiętości pomieszczeń i okien wymagają zastosowania konstrukcji stalowego kosza. Na tej konstrukcji cieśle wybudują dom z drewna, a precyzyjnej - obudują stalowy „kosz” drewnem i szkłem. Co kluczowe - z uwzględnieniem dystansów na śrubach. - Będziemy je co kilka miesięcy dokręcać, by drewniana konstrukcja w końcu osiadła na stali. Wymaga ona niezwykłej precyzji. Na tej konstrukcji będzie można się doktoryzować – przekonuje Jan Karpiel – Bułecka jr., zapewniając, że Willa Wesoła będzie niespotykanym dotychczas mariażem nowoczesnych technologii z tradycją.

Szkło, stal, drewno i kamień zespolą się w jedną całość, tworząc unikalną budowlę, pozbawioną ograniczeń i kompromisów. - Ten projekt to spełnienie naszych marzeń o zaprezentowaniu wspaniałych umiejętności podhalańskich rzemieślników, cieśli i kamieniarzy – przyznaje Jan Karpiel Bułecka jr.