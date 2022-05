Naturalna dolina w Armenii stanie się sercem globalnej ekoturystyki. Oto odważny projekt MVRDV

Popularna holenderska pracownia architektoniczna MVRDV stworzyła projekt przekształcenia 34 tys. hektarów Doliny Gagarina w Armenii w mekkę ekoturystyki. Koncepcja powstała we współpracy z organizacją DAR Foundation for Regional Development and Competitiveness, a także rządem Armenii.

REKLAMA

Nazwana na cześć Jurija Gagarina dolina znajduje się w niedalekiej odległości od jeziora Sevan, a także stolicy Armenii, Erywania. Dziś miejsce to zamieszkiwane jest przez około 11 tys. mieszkańców żyjących w kilku wioskach.

W ramach współpracy pracowni MVRDV, rządu Armenii oraz organizacji DAR Foundation for Regional Development and Competitiveness w Dolinie Gagarina ma powstać 12 tys. mieszkań, nowoczesne centra badawcze, parki rozrywki, a także program dla ekoturystów - m.in. ekologiczne hotele oraz placówki handlowe. Stworzone zostaną również wysokiej jakości przestrzenie publiczne, które, według założeń, zbliżą mieszkańców do natury. W centrum całego założenia zostanie postawione centrum edukacji rolniczej.

Pierwszy etap prac będzie stanowił połączenie istniejących dróg i ścieżek, a także dodanie nowych, aby poprawić komfort transportu w Dolinie. Aby ograniczyć marnotrawstwo materiałów budowlanych, postkomunistyczne budynki nie zostaną zburzone, a całkowicie odnowione .Projekt zakłada połączenie tradycyjnego ormiańskiego budownictwa mieszkalnego z nowoczesnymi, proekologicznymi rozwiązaniami.

Projekt jest elementem strategii rozwoju turystyki w Armenii, której jednym z celów jest przyciągnięcie do kraju ponad 2,5 miliona turystów rocznie do 2026 roku.