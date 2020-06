Nawiązania niedosłowne. Architektura High Technology od Zalewski Architecture Group

Projektanci znani ze swoich nieszablonowych rozwiązań, a także konsekwencji w projektowaniu, tym razem podjęli się pracy nad projektem Centrum Badawczo - Rozwojowego dla High Technology Machines w Gliwicach. Klucz do czytania tej realizacji to precyzja zainspirowana działalnością firmy i jej dalekowschodnie korzenie.

Obiekt CBR firmy High Technology Machines w Gliwicach obejmuje zespół 2. kondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni ok. 2000 mkw. oraz hali wystawienniczo-laboratoryjnej o powierzchni ok. 1000 mkw.

Funkcjonalność przedzielona atriami

Firma High Technology Machines jest dostawcą specjalistycznych rozwiązań numerycznych centrów obróbczych japońskiego producenta. Obiekt biurowy podzielony jest na trzy segmenty funkcjonalne rozdzielone atriami. Obejmują one kolejno - część szkoleniową, biurową oraz biura Zarządu.

Atria poza funkcją doświetlającą i rekreacyjną stanowią przestrzenie komunikacyjne budynku. Pozostała część mieści funkcje związane z prezentacją i konfiguracją maszyn dla potrzeb klienta końcowego. W części laboratoryjnej prowadzone są specjalistyczne badania z zakresu obróbki precyzyjnej - z tego względu dostosowano ją także do wysokich wymagań klimatycznych i wibromechanicznych.

Zainspirowani dokładnością

Zarówno precyzja, z jaką kojarzy się działalność inwestora, jak i dalekowschodnie pochodzenie rozwiązań, zostały potraktowane jako baza projektu obiektu, który jest także formą opowieści o firmie, rdzeniu jej działalności oraz postrzeganiu biznesu - zrealizowaną poprzez rozwiązania przestrzenne i plastyczne. Elementy narracji obejmują inspiracje dokładnością - widz może dopatrzyć się licznych kontynuacji formalnych w rozwiązaniach budowlanych i materiałowych, ale także odniesienia do wątków tradycji architektury japońskiej.

Nawiązania niedosłowne

Choć daleko tu do odniesień „wprost” do Japonii - wykorzystano koncepcje i związaną z nimi kreację nastrojów - są tu więc - przenikanie przestrzeni wnętrza i zewnętrza, które podkreśla zieleń wnikająca do wnętrza budynku oraz elementy budynku i wyposażenia potraktowane jako fragmenty abstrakcyjnych kompozycji, wielowidokowość, przezierność, czy długie perspektywy. Wszystko to zrealizowano z logiką i starannością użycia elementarnych geometrycznych form, monochromatycznych barw i elementów natury.

Obiekt łączy intelektualną dyscyplinę oraz artystyczną wrażliwość - znaki szczególne Zalewski Architecture Group. Staje się sprawnie działającą „maszyną” służącą celom firmy, przestrzenią szanującą potrzeby użytkowników i jednocześnie inspirującym wydarzeniem estetycznym.

Nazwa obiektu: Centrum badawczo-rozwojowe firmy High Technology Machines

Autor projektu: Zalewski Architecture Group

Architekci: Krzysztof Zalewski, Grzegorz Ziębik

Autor zdjęć: Tomasz Zakrzewski / Archifolio

Lokalizacja: Gliwice, śląskie

Data realizacji: 2019 r.