Neuroarchitektura: co to takiego? Jaką pełni rolę w pracy architekta?

W jaki sposób neuroarchitektura pomaga podejmować decyzje projektowe, które pozytywnie wpływają na dobrostan mieszkańców?

Neuroarchitektura to stosunkowo młoda dziedzina nauki, która bada aktywność różnych obszarów mózgu w tak zwanym „środowisku zbudowanym”. Korzystając z naukowych ustaleń i nowych technologii, architekci mają możliwość kreowania zdrowych przestrzeni - odpowiadających na fizyczne, mentalne, społeczne i duchowe potrzeby użytkowników.

„My kształtujemy budynki a potem one kształtują nas”

Człowiek, aby przetrwać, musiał nauczyć się budować schronienia. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym ewoluowały one w obiekty pełniące różne funkcje - mieszkania, domy, biura, urzędy, restauracje, kina. Ewolucja naszych mózgów nie nadąża jednak za zmianami cywilizacyjnymi, w tym intensywną urbanizacją. Może mieć to negatywny wpływ na nasze samopoczucie, jakość życia, a nawet przyczyniać się do rozwoju chorób psychicznych.

– W latach 30. XX wieku w USA zbadano zależność pomiędzy chorobami psychicznymi a gęstością zaludnienia i zabudowy. Dowiedziono, że ludzie mieszkający w centrum dużych amerykańskich miast są dużo bardziej podatni na schizofrenię. Wraz z odległością od centrum zmniejszał się odsetek mieszkańców cierpiących na tę chorobę. Badanie powtórzono w latach 90. XX i wyniki się potwierdziły – mówi Jakub Bladowski, Prezes Roark Studio.

Wiele racji miał zatem Winston Churchill, mówiąc: „My kształtujemy budynki a potem one kształtują nas”. Najnowsze badania naukowe z dziedziny epigenetyki wskazują, że budynki i miasta mogą mieć wpływ na to, które z genów uaktywnią się w naszym ciele i dojdą do głosu, a które pozostaną bierne .

Neuro-zależności

Neuroarchitektura i neurourbanistyka pomagają badać zależności pomiędzy stworzoną przez człowieka przestrzenią a samopoczuciem i zdrowiem mieszkańców, uwzględniać je w procesie projektowym.

– Centralny punkt odniesienia w pracy architekta stanowi człowiek. Łącząc naukowe ustalenia dotyczące funkcjonowania mózgu z pomiarami jego aktywności w analizowanych przestrzeniach, mamy możliwość kreowania przestrzeni odpowiadających nawet na te, nieuświadomione potrzeby mieszkańców i użytkowników – mówi Anna Czech, lider grupy projektowej w Roark Studio.

Dzięki zdobyczom neuronauki powstają osiedla, w których przestrzeń zorganizowana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ułatwiający zawiązywanie się relacji społecznych. Dowiedziono bowiem, że ludzie mający silne więzi społeczne są o 50% mniej narażeni na choroby serca, a większe poczucie bezpieczeństwa i sprawczości ma wpływ na przewidywaną długość życia. Innym ważnym czynnikiem jest skala i proporcje w przestrzeni, a także tzw. „gradacja prywatności”.