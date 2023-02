New Iron przy Struga. Tu powstaje jedyny trójkątny apartamentowiec w Łodzi

New Iron to chyba jeden z najbardziej oryginalnych budynków powstających w Łodzi. Zlokalizowany jest przy zbiegu ul. Struga z ul. Wólczańską.

Trwa budowa inwestycji "New Iron" w Łodzi na skrzyżowaniu ul. Struga i ul. Wólczańskiej tuż obok Piotrkowskiej.

Działka, na której stanie bryła znacznie narzuciła kształt gmachu, przez co będzie on przypominał jeden z symboli Nowego Jorku - Flatiron Building.

Za projekt odpowiada Reform Architekt.

Nazwa inwestycji: New Iron, czyli Nowe Żelazko, zainspirowana jest kształtem działki przypominającym stopę żelazka, a zarazem nawiązanie do gmachu Flatiron Building w Nowym Jorku, również wybudowanego w formie klina.

Poza wymagającym kształtem działki, utrudnieniem projektowym było to, że apartamentowiec powstający przy ulicy Struga znajduje się w strefie konserwatorskiej, konieczne było zatem uwzględnienie historycznego podziału działki na elewacji budynku, fot. mat. pras./LODZ.PL

New Iron w Łodzi będzie mieć sześć kondygnacji oraz trzy różne wysokości: 26, 22 i 18 metrów. Zróżnicowanie to wynika z dostosowania projektu do zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nawiązania do sąsiedniej zabudowy. Za projekt odpowiada Reform Architekt.

Architekci odzwierciedlili go w konstrukcji bryły poprzez wprowadzenie dylatacji konstrukcyjnej w miejscu podziału, a także na elewacji, dzieląc ją na dwie spójne stylistycznie części.

W budynku powstanie 37 apartamentów o zróżnicowanym metrażu – od jednopokojowych do luksusowych penthouse’ów, z których największy ma mieć prywatny taras na najwyższych kondygnacje. Na parterze będą cztery lokale usługowe i efektowne foyer. Na dwóch kondygnacjach powstanie parking dla aut - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.