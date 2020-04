Niczym pień drzewa. Zobacz wyjątkowy budynek w sąsiedztwie Puszczy Kampinowskiej

Powstaje z drzewa i w szacunku dla niego. Budynek o powierzchni 400 m kw. wykonany został w konstrukcji żelbetowej, obłożonym jest panelami z drewna Okume z zachodniej Afryki. Jego forma powstała na rzucie koła przypominającego pień z wyciosanymi otworami. - Pomyślałem o budynku jak o wielkim kawałku pnia, w którym zacząłem wycinać kieszenie pomieszczeń i kameralnych, półprywatnych balkonów - opowiada Przemek Olczyk z warszawskiego biura Przemek Olczyk Mobius Architekci.

Las skrywa swoje tajemnice. Na bazie tej filozofii powstał projekt domu zorientowanego do wewnątrz, skąpany w naturze. Zauroczył inwestorów, miłośników sztuki, którzy docenili w nim elementy nawiązujące do przestrzeni muzealnych.

Powstaje z drzewa i w szacunku dla niego. Dom nie przytłacza wielkością choć z zewnątrz może imponować skalą. Budynek o powierzchni 400 m kw. wykonany w konstrukcji żelbetowej, obłożonym jest panelami z drewna Okume z zachodniej Afryki. Jego forma powstała na rzucie koła przypominającego pień z wyciosanymi otworami.

- Pomyślałem o budynku jak o wielkim kawałku pnia, w którym zacząłem wycinać kieszenie pomieszczeń i kameralnych, półprywatnych balkonów. Dzięki nim użytkownicy mogą czuć się swobodnie i intymnie, obcując z naturą i architekturą budynku – tłumaczy idee projektu jego autor, Przemek Olczyk z warszawskiego biura Przemek Olczyk Mobius Architekci.

Inwestorzy, którzy cenią sobie prywatność nie chcieli jednocześnie zamykać się na piękno otoczenia, jakie tworzy otulina Kampinoskiego Parku Narodowego. Odpowiedzą na te pozornie wykluczające się założenia projektowe stało się atrium, w którego centralnej części pozostawiono sięgające ku niebu sosny. Atrium przyjemnie i harmonijnie sączy się do wnętrza domu, pełnego światła dziennego, naturalnych materiałów i przestronnych przeszkleń.

Ta przestrzeń przywodzi na myśl prywatną galerię sztuki, przeobrażoną w miejsce do życia w harmonii z naturą. Elementem najmocniej wpływającym na klimat wnętrza jest wstęga schodów, które same w sobie mają podkreślać artystyczny charakter domu. Wnętrza domu Circle Wood to wyrafinowana gra naturalnymi materiałami. Piaszczysty krajobraz z wysokimi trawami i sosnami porastającymi okolicę tworzy zaś zmienne w czasie tło.

Wycięte w olbrzymim pniu wnęki pozwoliły na czytelne strefowanie poszczególnych funkcji zapewniając poczucie prywatności tarasów oraz kontakt z otaczającą przyrodą.

Dom charakteryzuje powściągliwość detalu, co podkreśla jego prostotę i elegancję. Sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej sprawia, że dom zmienia się w zależności od otaczającej go aury – pogody, pór dnia i roku.

Projekt: Przemek Olczyk / Mobius Architekci

Realizacja: 2019/2020 rok

Powierzchnia: 400 m kw.