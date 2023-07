Nie będzie reklam na rusztowaniach? Uchwała krajobrazowa w Krakowie idzie do poprawki

Obowiązująca w Krakowie od 1 lipca 2020 r. uchwała krajobrazowa idzie do poprawki. Wśród proponowanych zmian zakaz reklam na rusztowaniach.

Uchwała uderza w przedsiębiorców i rzemieślników, którzy nie mogą zawiesić zwykłego szyldu czy tablicy informacyjnej.

Miasto pod koniec ubiegłego roku powołało specjalny zespół ds. zmian uchwały krajobrazowej.

Rekomendowane zmiany dotyczą nie tylko liberalizacji przepisów dotyczących szyldów informacyjnych, ale także całkowity zakaz reklam na rusztowaniach.

Obecna uchwała krajobrazowa w Krakowie obowiązuje od 1 lipca 2020 roku. Zgodnie z uchwałą Kraków został podzielony na trzy strefy, a strefa trzecia dodatkowo na trzy podobszary – Stare Miasto, Nową Hutę i Śródmieście, gdzie ze względu na zabudowę zabytkową obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy. Wyróżniono także ulice wlotowe oraz tereny towarzyszące obiektom usług.

W ustawie określono, jakie nośniki reklamowe – banery, billboardy, słupy ogłoszeniowe, wolnostojące tablice reklamowe – mogą być umieszczane w poszczególnych strefach, ich wielkość, materiały, z których są wykonane, odległość od skrzyżowań, w jakiej mogą być one ustawiane. Przepisy były na tyle szczegółowe, że Wydział Planowania Przestrzennego UMK przygotował nawet ulotkę informacyjną. Teraz te same przepisy, które miały oczyścić Kraków ze szpecących go reklam pójdą jednak... do poprawki.

Jak pisze Wyborcza.pl, uchwała uderzyła w małych przedsiębiorców i rzemieślników, którzy byli zmuszeni do demontażu zwykłych szyldów czy tablic informacyjnych, co z kolei odbijało się na ich działalności.

Teraz możliwe, że te konkretne przepisy zostaną zliberalizowane.

Chcemy, żeby przepisy dotyczące tych szyldów zostały zliberalizowane, tak by uchwała nie godziła w możliwość zaprezentowania swojej oferty przez przedsiębiorców czy rzemieślników – mówi Jerzy Muzyk, wiceprezydent miasta

Muzyk to także przewodniczący zespołu zadaniowego ds. zmian uchwały krajobrazowej, który powołany został pod koniec ubiegłego roku. Jak się bowiem okazuje, rzeczy do poprawy jest więcej.

Jak informuje Wyborcza.pl, podczas pół roku pracy, zespołowi udało się zabrać blisko 170 różnych postulatów od firm, przedsiębiorców i stowarzyszeń rzemieślników, którzy mieli problemy z interpretacją przepisów.

O ile przepisy dotyczące szyldów informacyjnych mogą zostać poluzowane, to inne będą zaostrzone. Mowa tutaj o przepisie umożliwiającym wieszanie banerów reklamowych na rusztowaniach podczas remontów elewacji. Według nowych rekomendacji - ma ono zostać całkowicie zakazane, bo przepis był często nadużywany.

Kiedy zatem można się spodziewać zapowiadanych zmian? Projekt zostanie przedstawiony radnym i mieszkańcom tuż po wakacjach. Ostateczne zmiany w uchwale będą jednak wymagały konsultacji i głosowania przez radnych, co może zająć około roku czasu.