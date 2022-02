Nie ma złotego środka na neutralność klimatyczną w budownictwie

Drewno nie jest idealną receptą na neutralność klimatyczną, bo go brakuje. Certyfikaty wielokryterialne pomagają, ale też nie załatwią sprawy, zwłaszcza że tylko 2-3 proc. budynków mieszkalnych się o nie stara. Nie ma zatem idealnych rozwiązań. Na pewno wiadomo, że bezcenna jest zieleń nie tylko na ulicach czy chodnikach, ale też na fasadach i dachach budynków, tworząc żywe ekosystemy. Taki obraz walki ze śladem węglowym wyłonił się podczas debaty 4DD „Neutralność klimatyczna w budownictwie. Niewiele czasu, wiele do zrobienia”.

REKLAMA

Robert Konieczny, założyciel KWK Promes: Budynki jako żywe ekosystemy. Wprowadzenie do miast więcej zieleni to podstawa.

Artur Pollak, prezes APA Group: Budynek powinien być jak smartfon. Musi mieć zmienne oprogramowanie, bo często się zmienia.

Waldemar Niedziela, Business Developer CBS Somfy Polska: Ekopaszporty dla produktów czy instalacji elektrycznych niosą ze sobą wiarygodne źródło informacji o pochodzeniu produktu.

Marta Weber-Siwirska, prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone: Tworząc tzw. dachy biosolarne, nie tylko wydłużamy żywotność paneli, ale też podnosimy ich efektywność.

Szymon Wojciechowski, prezes zarządu APA Wojciechowski: Trzeba ludziom uświadomić, że mieszkanie niecertyfikowane być może za 20 lat nigdy się nie sprzeda.

Adam Białobrzeski, współzałożyciel pracowni FAAB: Musimy sadzić lasy, ale i tak dopiero za 50 lat będziemy mogli mówić o drewnianym budownictwie ekologicznym.

Marcin Sawicki, dziennikarz Dzień Dobry TVN: Neutralność klimatyczna jest pojęciem niezwykle złożonym. Ma wiele aspektów.

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu ds. marketingu Fakro: Drewno to materiał odnawialny i łatwo go pozyskiwać, natomiast jego zasoby się kurczą.

– Neutralność klimatyczna jest pojęciem niezwykle złożonym. Ma bardzo wiele aspektów. Które są te najtrudniejsze, a które w naszej, polskiej rzeczywistości łatwiej jest osiągać? – zagaił dyskusję Marcin Sawicki, dziennikarz Dzień dobry TVN.

Producenci śledzą trendy i muszą się do dostosować do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb. – Optymalizowanie łańcucha dostaw i liczenie śladu węglowego, który już niedługo wszyscy będziemy musieli raportować regularnie, to działania oczywiste. Przed nami wiele wyzwań. Dzisiaj produkcja musi być ekologiczna, bazująca na zielonej energii. My na przykład, na swoich terenach uprawiamy wierzbę energetyczną, którą regularnie kosimy i wykorzystujemy jako źródło ciepła – tłumaczy Janusz Komurkiewicz, członek zarządu ds. marketingu Fakro.

W tym procesie nie brakuje zagrożeń. Jednym z ważniejszych jest deficyt drewna.

– Nasze produkty bazują na sośnie. Z kolei całe budownictwo wykorzystuje drewno konstrukcyjne. Jest to materiał odnawialny i łatwo go pozyskiwać, natomiast niestety jego zasoby się kurczą. Trend zielonego budownictwa powoduje, że potrzebujemy go coraz więcej. Na dodatek polityka Lasów Państwowych doprowadza do tego, że mnóstwo polskiego drewna idzie na eksport. To są realne problemy – wylicza Janusz Komurkiewicz.

Musimy sadzić lasy, ale to nie wystarczy