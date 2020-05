Nie powstanie Centrum Muzyki w Krakowie. Władze wycofują się z realizacji

Miasto Kraków wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zdecydowało o wycofaniu się z realizacji Centrum Muzyki. Władze samorządowe uznały, że nie mogą partycypować w finansowaniu tej inwestycji ze względu na nieprawidłowości związane z konkursem na zaprojektowanie i nadzór autorski. Niezależnie od tej decyzji, zgodnie z wcześniejszymi planami, Kraków zrealizuje w tym miejscu park Skrzatów.

W 2018 r. międzynarodowy konkurs na projekt Centrum Muzyki w Krakowie wygrał zespół SBS Engineering Group z włoskim partnerem 3TI Progetti.

Po rozstrzygnięciu konkursu na projekt budowy Centrum Muzyki w Krakowie okazało się, że jego zwycięzca podlegał wykluczeniu z uwagi na fakt, że nie spełniał warunków udziału w postępowaniu konkursowym w postaci realizacji obiektu o parametrach określonych warunkami konkursu. Ten fakt został ujawniony dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, a przed podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ze zwycięzcą konkursu, który za zwycięski projekt otrzymał nagrodę w kwocie 150 tys. zł brutto. Tym samym stwierdzono, że wykonawcy, który podlegał wykluczeniu bezpodstawnie wypłacono nagrodę, a także zaproszono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (mimo że podlegał wykluczeniu). Oznacza to, że inny byłby wynik konkursu (postępowania), co otworzyłoby drogę do udzielenia zamówienia innemu wykonawcy. Nastąpił również brak możliwości zawarcia umowy przez zamawiającego bez naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto istniałoby duże prawdopodobieństwo postawienia zarzutów karnych przez Prokuraturę, UOKiK, RIO. W związku z tym zaistniały przesłanki formalno-prawne do odstąpienia przez Gminę Miejską Kraków od porozumienia zawartego 10 lipca 2018 r. z Województwem Małopolskim, dotyczącą wspólnej realizacji projektu „Budowa Centrum Muzyki w Krakowie”. - podaje oficjalnie portal miejski Krakowa.

Władze Krakowa chcą jednak zrealizować park na części nieruchomości, która przewidziana została w projektowanym Centrum Muzyki. Projekt z założenia zakładał część parkową.