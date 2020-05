Nie tylko gigantyczny mural i place zabaw. Galeria Północna zrealizowała nowe inwestycje

Podczas, gdy funkcjonowanie centrów handlowych w Polsce było częściowo ograniczone z powodu wprowadzonych przez organy państwowe restrykcji związanych z pandemią koronawirusa, w warszawskiej Galerii Północnej trwały intensywne prace nad rozbudową i uatrakcyjnieniem obiektu. Powstały dwa nowe place zabaw, gigantyczny mural, kolejne strefy restauracyjne, a na terenach zielonych pojawiła się nowa roślinność.

Na terenie obiektu powstały w tym czasie dwa nowe place zabaw. Pierwszy z nich zlokalizowany jest przy wejściu głównym do galerii w pobliżu ul. Trakt Nadwiślański. Wyposażono go w konstrukcję linową do wspinaczki oraz bujaki. Drugi plac zabaw ma z kolei kształt łodzi podwodnej i znajduje się w ogrodzie na dachu. Jest wyposażony w bujaki i zjeżdżalnie oraz elementy wspinaczkowe, z których dzieci mogą podziwiać znajdujący się obok mural. Przedstawia on mapę świata wraz z przykładami zwierząt zamieszkujących poszczególne kontynenty. Jest to prawdopodobnie największy tego typu projekt dla dzieci w Polsce, który ma nie tylko ożywić strefę dedykowaną najmłodszym, ale też zachęcić dzieci do nauki kontynentów oraz poznawania różnych gatunków zwierząt, występujących na lądzie i w oceanach. Wszystkie wspomniane atrakcje, zarówno place zabaw, jak i mural umieszczone są na zewnątrz, co w obecnej sytuacji ma zapewnić najmłodszym większe bezpieczeństwo podczas zabawy.

- Ostatnie miesiące dla większości z nas nie były łatwe, ale staraliśmy się wykorzystać ten czas jak najlepiej. Po wprowadzeniu ograniczeń w centrach handlowych przystąpiliśmy do realizacji planów inwestycyjnych oraz remontowych, które – z uwagi na zmniejszony ruch – mogliśmy realizować codziennie, a tym samym szybciej. W bardzo krótkim czasie udało nam się postawić dwa nowe place zabaw, rozbudować strefę restauracyjną, a także zrealizować liczne prace modernizacyjne, których efekty można podziwiać już od kilku tygodni – powiedział Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej.

Widoczne zmiany wprowadzono również w części restauracyjnej. W związku z rozszerzeniem oferty Galerii Północnej o pierwszy w Warszawie lokal sieci restauracji samoobsługowych „Zdrowia Smak”, na poziomie +1, naprzeciwko salonu Carry, prowadzono prace adaptacyjne nad nową przestrzenią stolikową. W ich wyniku powstała klimatyczna przestrzeń nadająca się idealnie na kameralne spotkania. Wraz z restauracją zostanie ona otwarta dla klientów w sierpniu tego roku. Pracom modernizacyjnym została poddana również przestrzeń gastronomiczna sąsiadująca z ogródkiem Zdrowia Smak. Wymieniono w niej posadzki, zamontowano latarnie, parawany oraz markizy, które zostaną uzupełnione o nowe meble i rośliny. Trzecią z inwestycji jest nowa przestrzeń stolikowa wygospodarowana w strefie food court w pobliżu windy panoramicznej. Jest ona dedykowana restauracji specjalizującej się w kuchni polskiej, której otwarcie planowane jest w III kwartale 2020 roku. Nowy wygląd w częściach wspólnych zyskały również kanapy. Wymieniono w nich obicia oraz dodano stacje ładowania telefonów komórkowych.

Wraz z początkiem wiosny Galeria Północna zadbała też o nowe nasadzenia roślin i prace porządkowe terenów zielonych, zajmujących łącznie aż 15 proc. powierzchni obiektu. Na terenie wokół galerii posadzono aż 3 tys. sadzonek krzewów i kwiatów. Niektóre z nich można było podziwiać już wczesną wiosną – w ogrodzie na dachu zakwitły żonkile, a przed centrum – krokusy i przebiśniegi.