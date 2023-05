Nie tylko linia metra. Warszawa podsumowuje inwestycje realizowane z unijnym wsparciem

W ciągu ostatnich 19 lat Warszawa otrzymała ponad 18,1 mld zł unijnego dofinansowania na inwestycje. Wśród nich są budowa II linii metra, nowe trasy tramwajowe czy otwarta niedawno Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego.

1 maja minęło 19 lat od momentu wstąpienia Polski do UE. Z tej okazji Warszawski ratusz wspomina inwestycje, przy których Warszawa skorzystała z unijnego dofinansowania – w ciągu ostatnich 19 lat miasto otrzymało ponad 18,1 mld zł. To ponad 10 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta. Ten wynik jest jednym z najwyższych nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Unijne wsparcie objęło jak dotąd aż 815 projektów. Największe kwoty trafiły na realizację inwestycji z zakresu miejskiej mobilności, ochrony środowiska oraz pomocy i aktywizacji zawodowej.

Jakie inwestycje z unijnego wsparcia?

Największe dofinansowanie stolica otrzymała w ramach Funduszu Spójności (FS) – ponad 14,6 mld zł. Z tych funduszy miasto realizuje przede wszystkim inwestycje dotyczące miejskiej mobilności i większość projektów związanych z ochroną środowiska.

To m.in. takie zadania, jak budowa II linii metra i trasy tramwajowej do Wilanowa czy zakup nowoczesnego taboru: wagonów metra, tramwajów i niskoemisyjnych autobusów. Również dzięki tym środkom udało się zakończyć budowę otwartej na początku tego roku estakady w Rembertowie.

Stacja metra Ulrychów, fot. Rafał Motyl / UM Warszawa

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR) stolica otrzymała ponad 2,5 mld zł dofinansowania. Kwota ta trafiła m.in. na projekty związane z mobilnością, kulturą i turystyką czy zdrowiem i opieką społeczną.

Dzięki unijnemu wsparciu z EFRR udało się m.in. wybudować parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Jeziorki, który służy kierowcom od listopada 2022 r. Również dzięki środkom z EFRR powstała otwarta niecały miesiąc temu Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, czyli interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe działające w ramach Centrum Nauki Kopernik. Z kolei część miejskich placówek medycznych wyposażono w systemy informatyczne.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, fot. Rafał Motyl / UM Warszawa

Europejski Fundusz Społeczny na kwotę ponad 758 mln zł wsparł stołeczne projekty związane z nauką i edukacją, zdrowiem czy aktywizacją zawodową.

Pozostałe dofinansowanie projektów pochodzi z innych źródeł UE np. dotacji zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, z których realizowane są projekty międzynarodowe. Uzupełnieniem funduszy unijnych są środki z innych funduszy pomocowych Unii Europejskiej skierowane głównie na naukę, badania i rozwój. Ważne są także środki z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w ramach którego Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekazują wkład na realizację projektów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym.

Nie tylko Warszawa, ale i cała metropolia

Unijne wsparcie obejmuje nie tylko stolicę, ale też całą warszawską metropolię, którą tworzy 70 gmin i 9 powiatów leżących na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego. Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym w metropolii warszawskiej rozwijana jest sieć dróg rowerowych. Nowe trasy dla jednośladów stanowią doskonałą alternatywę dla środków transportu wysokoemisyjnego podczas codziennych dojazdów do pracy.

Z myślą o osobach dojeżdżających do miasta z przedmieść i mniejszych miejscowości budowane lub przebudowywane są węzły przesiadkowe P+R, na których znajdują się zarówno miejsca postojowe dla aut, jak i dla rowerów. To także dzięki funduszom wspólnotowym w marcu tego roku uruchomione zostały dwa nowe połączenia Szybkiej Kolei Miejskiej z Piaseczna – do Warszawy Głównej i Wieliszewa.