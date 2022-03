Nie tylko nowe obiekty inwestycji Bohema. W planach rewitalizacja historycznego budynku Zarządu Fabryki

W ramach warszawskiej inwestycji Okam, powstaną nowe budynki Bohema– Strefa Praga. W planach jest rewitalizacja historycznego budynku Zarządu Fabryki, a także pięciu budynków historycznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Szwedzka. Za projekt odpowiada konsorcjum dwóch czołowych firm architektonicznych - Sud Architekci w zakresie części komercyjnej oraz Grupa 5 w zakresie części mieszkaniowej.

Dla Okam, firma Unibep Polska, jako generalny wykonawca, wybuduje nowe obiekty w Etapie D i E inwestycji Bohema– Strefa Praga, a także wykona rewitalizację historycznego budynku Zarządu Fabryki. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II kwartale br. FineTech Construction kontynuuje również jako generalny wykonawca rozpoczętą pod koniec ubiegłego roku rewitalizację pięciu budynków historycznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Szwedzka, w ramach Etapu E.

Jako kontynuacja inwestycji na warszawskiej Pradze Północ powstaną cztery nowe budynki mieszkalne (B2, B3, C2, C3) oraz obiekt biurowy (E). Wszystkie będą posiadać na parterze część usługowo-handlową. Przeprowadzona zostanie także rewitalizacyjna historycznego budynku Zarządu Fabryki, który przeznaczony będzie w znacznym stopniu na powierzchnię biurową – zostanie on nadbudowany o jedną kondygnację i rozbudowany o dwa skrzydła boczne, a zdobić je będzie nowoczesna szklana elewacja.

- Podpisanie kontraktu z UNIBEP Polska na realizację nowych budynków w Etapach D i E to dla nas tak naprawdę kontynuacja współpracy. W ramach inwestycji BOHEMA – Stefa Praga, działamy od dłuższego czasu przy Etapie A i C. Ta faza prac jest dla nas wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że stoimy przed wyzwaniem umiejętnego wtopienia zabudowań w zastaną tkankę miejską, ale także dlatego, że realizując Etapy D i E zamkniemy część projektu od strony metra. Mamy nadzieję, że dobra dotychczasowa współpraca z naszym wykonawcą zostanie utrzymana, a przyszli mieszkańcy nie tylko Pragi, ale i całej Warszawy docenią nasze starania w utrzymaniu historycznego charakteru zabudowań w tej części stolicy - podkreśla Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Ciekawe rozwiązania architektoniczne

Nowo budowana część Etapu D i E BOHEMY – Strefy Praga obfitować będzie w ciekawe rozwiązania architektoniczne. Zaprojektowany między budynkami pasaż spacerowy poprowadzi mieszkańców i odwiedzających do głównego placu znajdującego się przy Kominie – to centrum życia towarzyskiego. Wszyscy będą mogli korzystać z bogatej oferty gastronomicznej – restauracji z ogródkami w części usługowej, ale przede wszystkim z dziedzińca ze strefą wypoczynkowo-rekreacyjną. Rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowych budynków w Etapach D i E planowane jest w II kwartale, a ich zakończenie na III kwartał 2024 roku. Z końcem ubiegłego roku FineTech Construction rozpoczęła również, w ramach Etapu E, rewitalizację 5 budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra, przy zbiegu ul. Szwedzkiej i Strzeleckiej. Są to zabudowania historyczne m.in. po dawnej fabryce kosmetyków - Budynek Produkcyjny, Magazyn Centralny, Wieża, Pudełkarnia i Budynek Elektryka. Prace rewitalizacyjne zostały rozpoczęte w IV kwartale 2021 roku na mocy pierwotnego pozwolenia, do którego OKAM Capital otrzymał niedawno pozwolenie zamienne, co umożliwia kontynuowanie rozpoczętych działań. Termin zakończenia prac przewidziany jest w IV kwartale 2023 roku. Docelowo w ramach tej powierzchni powstanie 190 wyjątkowych na skalę stolicy loftów. Będą to unikalne mieszkania z zachowaną warstwą historyczną, w budynkach 2-, 3- i 4-kondygnacyjnych. Część parterowa zostanie przeznaczona na lokale handlowe i usługowe, również z poszanowaniem zastanej architektury.

Stawiając kolejne nowe budynki mieszkalne oraz rewitalizując budynki historyczne, z wyłączeniem Warzelni, OKAM sfinalizuje inwestycję BOHEMA - Strefa Praga od strony Metra Szwedzka. Inwestycja będzie łączyć przeszłość i historyczne dziedzictwo z nowoczesnością, tworząc nową jakość życia w tej części Warszawy. Za projekt odpowiada konsorcjum dwóch czołowych firm architektonicznych - Sud Architekci w zakresie części komercyjnej oraz Grupa 5 w zakresie części mieszkaniowej.