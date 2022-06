Gorące newsy w świecie architektury i designu. O tym pisaliśmy w maju 2022

Otwarcie nowego gmachu Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy żuraw przy inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, najpiękniejsza fasada Europy, otwarcie pierwszej w Polsce ukraińskiej szkoły - oto najważniejsze architektoniczne newsy, które ujrzały światło dzienne w maju 2022 r.

Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości.

Tak ma wyglądać wieżowiec Sobieski Tower przy placu Zawiszy w Warszawie. To projekt JEMS Architekci, fot. UM Warszawa

28 tys. mkw. powierzchni, 92 sale dydaktyczne, nowoczesne laboratoria, sala multimedialna, która pomieści 150 osób, strefy relaksu z mobilnymi siedzeniami, ogród na dachu. 19 maja odbyło się otwarcie nowego budynku UW przy ul. Dobrej 55 projektu Kuryłowicz&Associates, który jest największą inwestycją programu wieloletniego UW.

Ekologiczny, ze strefą relaksu i ogrodem na dachu. Otwarto nowy gmach Uniwersytetu Warszawskiego, fot. mat. pras.

Euro Styl inwestuje na Półwyspie Helskim. Firma jest w trakcie budowy inwestycji Wydma, a niebawem rozpocznie po sąsiedzku realizację kolejnej – Las. Autorem bryły i zagospodarowania terenu jest pracownia Rayss Group, a wnętrza zaprojektowała Monika Potorska. Rozmawiamy z Magdaleną Reńską, dyrektor zarządzającą i członkiem zarządu w spółce Euro Styl z Grupy Dom Development o potencjale lokalizacji, ekologicznym aspekcie inwestycji, a także tym, że Hel jest... hitem wśród mieszkańców Warszawy.

Euro Styl inwestuje na Półwyspie Helskim. Firma jest w trakcie budowy inwestycji Wydma, a niebawem rozpocznie po sąsiedzku realizację kolejnej – Las, fot. mat. pras.

Już w wakacje 2022 r. będą dostępne nowe atrakcje dla miłośników Bieszczadów. Wtedy to otwarta zostanie kolejka gondolowa i wieża widokowa z podniebną restauracją nad Jeziorem Solińskim.

Tak będzie wyglądać kolejka gondolowa i wieża widokowa w Solinie. Otwarcie już w lipcu 2022 r.!, fot. PKL

Mjøstårnet" to obecnie najwyższy drewniany wieżowiec świata i trzeci najwyższy budynek w Norwegii, który stanął w miejscowości Brumunddal. Wysokościowiec ma 18 pięter i 85 metrów wysokości. Już wkrótce jego miejsce zastąpi wieżowiec Rocket&Tigerli, który stanie w szwajcarskim mieście Winterthur położonym niedaleko Zurychu. Autorem projektu jest duńska pracownia Schmidt Hammer Lassen. Koncepcja ma pobić dotychczasowy norweski rekord o 15 m, osiągając 100 m wysokości.

Wieżowiec Rocket&Tigerli stanie w szwajcarskim mieście Winterthur położonym niedaleko Zurychu, fot. mat. pras.

Na Służewcu Przemysłowym w Warszawie, potocznie zwanym Mordorem, powstanie nowa inwestycja, która ma wpisać się w dopełnianie tej części stolicy innymi funkcjami, niż biurowa. Inwestor ACER RE S.K.A. zapowiada, że powstanie tu kompleks hotelowo-turystyczny. Za projekt odpowiada renomowana pracownia Kuryłowicz&Associates.

Wielka, kolorowa inwestycja na Mordorze. Kuryłowicz&Associates projektują kompleks turystyczno-hotelowy, fot. mat. pras.

Wszystko wskazuje, że będzie to jeden z najfajniejszych placów zabaw w Warszawie. Naturalne materiały zapewniające doznania sensoryczne, plac wodny służący do eksperymentów naukowych czy miniamfiteatr - to tylko część atrakcji jakie czeka na dzieci na nowym placu zabaw w Łazienkach Królewskich. Otwarcie nastąpiło w maju br.

Nieziemski plac zabaw powstał w Łazienkach Królewskich. Właśnie został otwarty!, fot. mat. Łazienki Królewskie

19 maja br. w Walencji międzynarodowe jury konkursu Baumit Life Challenge wybrało Fasadę Roku Baumit 2022. Jurorzy do samego końca w napięciu trzymało widownię zgromadzoną w niezwykłym budynku L’Hemisfèric, by po przyznaniu nagród w 6 kategoriach, wreszcie obwołać „Cukrarna Gallery” ze Słowenii najpiękniejszą fasadą spośród ponad 300 europejskich projektów zgłoszonych do konkursu.

19 maja br. w Walencji międzynarodowe jury konkursu Baumit Life Challenge wybrało Fasadę Roku Baumit 2022. Jurorzy do samego końca w napięciu trzymało widownię zgromadzoną w niezwykłym budynku L’Hemisfèric, by po przyznaniu nagród w 6 kategoriach, wreszcie obwołać „Cukrarna Gallery” ze Słowenii najpiękniejszą fasadą spośród ponad 300 europejskich projektów zgłoszonych do konkursu, fot. mat. pras.

W poniedziałek 9 maja do pierwszej ukraińskiej szkoły powstałej w ramach akcji „Otwieramy szkoły” weszły dzieci. Szkoła powstała w biurowcu myhive Mokotów Two, a przystosowania przestrzeni na potrzeby jej nowej roli podjęła się pracownia XYstudio.

W poniedziałek 9 maja do pierwszej ukraińskiej szkoły powstałej w ramach akcji „Otwieramy szkoły” weszły dzieci, fot. Filip Domaszczyński, Mikołaj Kwieciński, Martyna Rudnicka

Zakończyły się prace przy realizacji dwóch biurowców stanowiących część współczesnej zabudowy łódzkiej Fuzji, pofabrycznego kompleksu rewitalizowanego przez Echo Investment. Oba budynki uzyskały pozwolenie na użytkowanie, a ich główny najemca firma Fujitsu – jeden z największych na świecie dostawców infrastruktur i wsparcia informatycznego – rozpoczął pracę w nowym biurze. Biurowce zaprojektowane zostały przez pracownię Medusa Group.

Zakończyły się prace przy realizacji dwóch biurowców stanowiących część współczesnej zabudowy łódzkiej Fuzji, pofabrycznego kompleksu rewitalizowanego przez Echo Investment, fot. Maciej Lulko

Pierwszy żuraw stoi już przy ul. Batorego 8. To właśnie tuż przy kultowym klubie "Stodoła" na warszawskim Mokotowie powstaje Centrum Przestrzeni Innowacyjnej. To najnowsza inwestycja SGH zaprojektowana przez pracownię Stelmach i Partnerzy.

Pierwszy żuraw stoi już przy ul. Batorego 8. To właśnie tuż przy kultowym klubie

W centrach dużych miast nie będzie miejsca dla samochodów. Tego trzyma się IKEA. W Wiedniu otworzyła sklep wolny od samochodów, ale zaproponowała też hostel z ogólnodostępnym tarasem na dachu. Za projektem stoi pracownia Querkraft Architekten.

To najbardziej innowacyjny sklep IKEA na świecie. Powstał w Wiedniu, a za projektem stoją Querkraft Architekten, fot. mat. pras.

300-metrowe studio Motion Capture, 120-metrowe studio fotograficzne, najnowocześniejsze w regionie studio audio - takie ma być eN Studios. 26 maja swoje drzwi otworzył nowy koncept dedykowany branży kreatywnej zlokalizowany w budynku przy ul. Głogowskiej 216 w Poznaniu. Za projekt budynku odpowiadają aż trzy biura: Pracownia Architektoniczna Grzegorz Czerwiński, DEMIURG oraz Easst Architects, zaś za wnętrza - Bidermann+Wide.

Mówią, że to będzie Hollywood dla gier. Zaglądamy do eN Studios w Poznaniu, fot. mat. pras.

- W dzisiejszych czasach, nie ma już mowy o anonimowych, nudnych wnętrzach. Restauracja poza dobrym jedzeniem, musi dawać od siebie coś więcej. Coś charakterystycznego, o czym goście będą opowiadać – podkreśla architekt Daria Piesiecka, autorka wnętrz nowej restauracji w Białymstoku, "Tu i Teraz".

Oryginalna cegła, surowy strop, naturalne materiały i zieleń. Restauracja

Tramwaj na Wilanów, nowe Pole Mokotowskie, Wilanów Park czy biurowiec P180 - południe Warszawy wypełnione jest inwestycjami, które w najbliższych miesiącach ujrzą światło dzienne i zostaną wystawione ocenie warszawiaków. Oto największe projekty, które są prowadzone na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie - zarówno publiczne, jak i prywatne.

Tramwaj na Wilanów, nowe Pole Mokotowskie, Wilanów Park czy biurowiec P180 - południe Warszawy wypełnione jest inwestycjami, które w najbliższych miesiącach ujrzą światło dzienne i zostaną wystawione ocenie warszawiaków, fot. mat. pras.

Już od 19 lat zamknięty stoi Dom Buta – okazały budynek na rogu skrzyżowania ul. Piotrkowskiej z ul. Tuwima. Świeci pustkami, lecz ma się to zmienić. Właściciel poszukuje najemców, dzięki którym znów odżyje.

Już od 19 lat zamknięty stoi Dom Buta – okazały budynek na rogu skrzyżowania ul. Piotrkowskiej z ul. Tuwim, fot. UMŁ

Na wystawie w galerii plenerowej Łazienek Królewskich, zorganizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy, odnajdziemy ulubione motywy artysty takie, jak latające kamienice, tramwaje wyjeżdżające wprost z budynków czy ludzi lewitujących ponad dachami. Oprócz Warszawy na wystawie znajdziemy Kraków, Katowice, Szczecin czy Łódź a także Chicago, Paryż i Wilno – prace z serii 12 miast, w których artysta opowiada o rozrzuconych po świecie śladach polskiej kultury.

Tytus Brzozowski podsumował 8 lat pracy. Oto wystawa znanego akwarelisty w galerii Łazienek Królewskich, fot. mat. pras.

Tuż przed premierą 4. sezonu kultowego serialu Stranger Things na murach Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie odbyła się spektakularna projekcja inspirowana dziełem Netflixa. Z okazji premiery portale między Hawkins i Drugą Stroną pojawiły się w słynnych miejscach aż w 14 krajach.