Nie tylko tunel pod Świną i obwodnica Wałbrzycha! Pięć ciekawych inwestycji inżynieryjnych zakończonych w ostatnim roku

Przestrzeń publiczną tworzą nie tylko budynki, ale także takie konstrukcje jak mosty, kładki, wiadukty, tunele i drogi. Przedstawiany pięć projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, które zasługują naszym zdaniem na uwagę.

REKLAMA

Kładka w Owińskach nad Wartą

W lipcu br. oficjalnie otwarto nową kładkę pieszo-rowerową nad Wartą. Połączyła ona Owińska z Poznaniem na wysokości Radojewa i zapewnia mieszkańcom oraz turystom nowe możliwości komunikacyjne. Umowa na wybudowanie kładki podpisana została w październiku 2021 r., a pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie tego samego roku.

W lipcu br. oficjalnie otwarto nową kładkę pieszo-rowerową nad Wartą, fot. www.poznan.pl

Kładka przez Wartę powstała na wysokości zespołu poklasztornego cysterek w Owińskach. Po drugiej stronie rzeki zejście usytuowano na pograniczu Poznania i Suchego Lasu. Most połączył więc aż trzy gminy. Od XIII wieku do lat 40. ubiegłego stulecia funkcjonowała w tym miejscu przeprawa promowa, która łączyła Radojewo z Owińskami.

Wykonawcą inwestycji jest firma MOST sp. z o.o z Sopotu. Autorem projektu jest firma Atelier Paweł Byrski z siedzibą w Choczni.

Kładka pieszo-rowerowa w Owińskach może stać się również atrakcją turystyczną, między innymi dzięki tarasom widokowym - najwyższy poziom zapewni widok z wysokości 25 metrów.

Tunel pod Świną

Oddany do użytku 30 czerwca 2023 roku tunel pod Świną, łączący wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu, to najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce. Inwestorem tunelu była Gmina Miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełniła firma SWECO/Lafrenz, a jego wykonawcą było konsorcjum PORR/Gülermak.

Tunel pod Świną, fot. UM Świnoujście / Hanna Nowak-Lachowska

Otwarte w czerwcu 2023 roku połączenie drogowe między wyspami Wolin i Uznam, gdzie znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska Świnoujścia, to duże udogodnienie dla mieszkańców i turystów. Wcześniej funkcjonowały jedynie przeprawy promowe, które nie miały wystarczającej przepustowości, co wiązało się z długim czasem oczekiwania na prom, a do tego były zależne od warunków pogodowych.

Drążenie tunelu odbywało się od marca do września 2021 r. Rozpoczęto je na wyspie Uznam, a następnie przewiercano się pod dnem Świny na wyspę Wolin. Dalsze prace obejmowały wykonanie konstrukcji jezdni i sufitu, wylewanie asfaltu, po którym odbywa się ruch kołowy, realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych, m.in. na rampie i w tunelu zamontowano obudowę z paneli aluminiowych.

Koszt budowy przeprawy podwodnej w Świnoujściu wyniósł ponad 900 mln zł, z czego 775 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej, a pozostała część pochodziła z budżetu miasta.

Most obrotowy w Nowakowie

Budimex zrealizował w lipcu jeden z głównych elementów budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, czyli 100-metrowy most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo.

Nowy most to konstrukcja stalowa ważąca ponad 700 ton. Pośrodku na głównej podporze jest specjalne łożysko na którym realizowany jest obrót mostu. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach drogi wodnej.

Budimex zakończył w lipcu budowę mostu obrotowego w Nowakowie, fot. mat. prasowe

Projekt przekopu Mierzi Wiślanej to niewątpliwie jedno z największych wyzwań konstrukcyjnych i logistycznych w Polsce. Realizowana przez nas budowa mostu – co warto dodać jednego z nielicznych działających tego typu w Polsce – wraz z odbudową 15 km brzegu, w szczytowych momentach wymagała zaangażowania kilkuset osób oraz 30 jednostek pływających. Warto dodać, że cały projekt zrealizowany został w rekordowym czasie 2,5 roku – powiedział Grzegorz Małasiewicz, dyrektor kontraktu i kierownik budowy w Budimex SA.

Budowa mostu była jednym z elementów drugiego etapu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Obwodnica Wałbrzycha

W listopadzie ubiegłego roku Budimex oddał do eksploatacji sześciokilometrową obwodnicę Wałbrzycha. Obwodnica przebiega w górzystym terenie tzw. Gór Wałbrzyskich ok. 500 metrów nad poziomem morza i pozwala na ominięcie centrum miasta w pasie drogi krajowej nr 35. Nie bez powodu została nazwana najpiękniejszą obwodnicą w Polsce.

W listopadzie ubiegłego roku Budimex oddał do eksploatacji sześciokilometrową obwodnica Wałbrzycha, fot. mat. prasowe

Obwodnica Wałbrzycha to droga dwujezdniowa z trzema węzłami komunikacyjnymi: Rondo Niepodległości; węzeł Żeromskiego; węzeł Reja. Na trasie powstały też trzy estakady nr 5 (rondo), wiadukt nr 6 (ul. Żeromskiego), wiadukt nr 7 (ul. Reja). Najdłuższy z obiektów ma 180 metrów długości. Budimex skonstruował również przejście podziemne w ciągu ul. Żeromskiego. Powstała kładka dla pieszych nad obwodnicą w rejonie ulic dr Oczki i św. Kingi oraz trzy ramowe przepusty na potoku Szczawnik.

Do budowy zużyto: 750 tys. ton na nasypy, 80 tys. ton mieszanki asfaltowej, ponad 2 tys. ton stali zbrojeniowej i ponad 19 tys. metrów sześciennych betonu. Zadanie obejmowało także przebudowę 16 istniejących ulic. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku. Koszt inwestycji wyniósł: 397 mln zł netto. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Kładka dla pieszych i rowerzystów w Krakowie nad Wisłą

Na początku czerwca tego roku zakończyła się budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym nad Wisłą. Inwestycja zrealizowana przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, ze współudziałem miasta Kraków, na wysokości ulic Podgórskiej i Zabłocie powstała w ramach większego projektu dotyczącego modernizacji linii średnicowej E30 Kraków Główny Towarowy - Rudzice, biegnącej przez centrum miasta. Zakładał on m.in. budowę trzech nowych mostów kolejowych nad Wisłą.

Nowa przeprawa piesza i rowerowa przez Wisłę jest ułatwieniem dla pieszych poruszających się pomiędzy prawym i lewym brzegiem rzeki, a rowerzystom umożliwiła dogodny przejazd do centrum miasta od strony rozwijającego się Zabłocia i stworzy alternatywę dla mostu Powstańców Śląskich.

Kładka wraz z infrastrukturą dojazdową ma ok. ok. 660 m długości i 9 metrów szerokości. Wszystkie ciągi piesze przystosowane zostały dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Inwestycja realizowana była przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe ze współudziałem miasta Kraków w ramach projektu dotyczącego modernizacji linii średnicowej E30 Kraków Główny Towarowy - Rudzice, biegnącej przez centrum miasta. Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego. Jej wartość przekracza 1,2 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro.

Kładka została udostępniona użytkownikom 11 czerwca.