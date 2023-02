Nie tylko warszawski Pekin. Pięć spektakularnych renowacji kamienic

Remonty i rewitalizacje zaniedbanych kamienic trwają w wielu miastach Polski. Pokazujemy pięć przykładów inwestycji, które przywróciły blask wiekowym kamienicom.

Czarna Kamienica w Chorzowie

W październiku ubiegłego roku w Chorzowie zakończyła się metamorfoza budynku przy ul. Batorego 10. Obiekt znajduje się nieopodal Huty Batory, której początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku. Sam budynek także ma ponad sto lat, według dokumentacji został oddany do użytku w 1920 roku. W chwili startu prac budynek był opuszczony i zaniedbany.

Czarna Kamienica w Chorzowie, fot. mat. inwestora

Ze zrujnowanej kamienicy, w mniej niż dwa lata, zbudowano jedną z najnowocześniejszych i najciekawszych inwestycji w Chorzowie. Za niezwykły projekt odpowiada biuro "Rese Architekci" pod kierunkiem Piotra Zabłockiego. Projekt został zrealizowany pod nadzorem Wiktora Łaba z GVL Estate Investment.

Odnowioną kamienicę wyróżnia czarna, klinkierowa elewacja, która harmonijnie łączy bogatą przeszłość z nowoczesnością.

Śląsk jest już na trwałe związany z "czarnym złotem", jakim swego czasu był węgiel, wydobywany praktycznie na całym jego terenie. Kawałek tej historii chcieliśmy utrwalić w bryle budynku – wspomina Wiktor Łaba, reprezentujący GVL Estate Investment, które na zlecenie prywatnego inwestora zarządzało całym przedsięwzięciem.

Stradom House w Krakowie

W bliskim sąsiedztwie Zamku Królewskiego na Wawelu w kwietniu 2023 r. otworzy się pięciogwiazdkowy hotel Stradom House. W średniowiecznej kamienicy powstanie 125 ekskluzywnych pokoi. Zespół projektowy Angel Poland Group dostrzegł olbrzymi potencjał w kamienicy z XIV wieku, pomimo że początkowo jej stan techniczny był bardzo zły. Jej długa i ciekawa historia była wspaniałym źródłem inspiracji do stworzenia tożsamości tego miejsca na nowo.

W kamienicy z XIV w. powstał 5-gwiazdkowy hotel. Stradom House w Krakowie otworzy się na wiosnę, fot. mat. prasowe

Naszą wizją od początku było stworzenie w Krakowie niepowtarzalnego miejsca. Takiego, w którym ludzie będą mogli swobodnie brać udział w wydarzeniach kulturalnych, korzystać z pięciogwiazdkowego hotelu, restauracji, klubu czy centrum spa i przestrzeni eventowych. Renowacja zabytkowego budynku jest niewątpliwie wyzwaniem, jednak efekt końcowy daje nam dużo satysfakcji. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że ciężka praca się opłaciła. Stradom House przenosi filary Grupy Angel Poland na kolejny poziom – mówi Shachar Samuel, Co-owner Angel Poland Group.

Kamienica Wolfa Krongolda w Warszawie

W zabytkowej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 roku przy ul. Złotej w Warszawie, wzniesionej w stylu eklektycznym o bogatym wystroju elewacji, powstało 146 mieszkań na wynajem długoterminowy. Przez lata budynek zwany "Pekinem" straszył złym stanem technicznym. Dziś jest nie do poznania. Po przeprowadzeniu gruntownej renowacji obiektu inwestor AFI Europe Poland zlokalizował w obiekcie 146 mieszkań na wynajem długoterminowy. Za kompleksowe prace wykończeniowe wraz z pełnym umeblowaniem lokali odpowiadała firma Tétris.

Kamienica Wolfa Krongolda w Warszawie, fot. mat. prasowe

Grand Focus Hotel Szczecin

W 2021 roku w Szczecinie swoje podwoje otworzył pierwszy w mieście hotel pod marką Grand Focus i drugi w mieście obiekt sieci Focus Hotels. To, co wyróżnia obiekt to wyjątkowa lokalizacja: nie tylko nieopodal nabrzeża Odry, w centrum miasta, ale także w zabytkowej kamienicy Dohrna z 1853 roku. Projekt przebudowy kamienicy, wraz z przeszkloną nadbudową, przygotowało biuro iDS Architekci, a za projekt wnętrz odpowiada studio Virgo.

Grand Focus Hotel Szczecin, fot. mat. Focus Hotels

Hotel znajduje się w dwóch całkowicie zmodernizowanych i rozbudowanych kamienicach zlokalizowanych na rogu placu Zawiszy Czarnego i ulicy 3-go maja. Szczeciński Grand Focus Hotel to 89 pokoi, w tym 7 luksusowych apartamentów urządzonych przy użyciu najwyższej jakości luksusowych materiałów i z dbałością o detal. Sufity i ściany wieńczą tutaj efektowne sztukaterie, nad wnętrzami górują kryształowe żyrandole, a podłogi w częściach wspólnych wyłożono włoskimi kaflami.

Foksal 13/15 w Warszawie

Nieremontowane od czasów wojny budynki przeszły w 2021 roku proces kompleksowej renowacji połączonej z rekonstrukcją wystroju sztukatorskiego fasady, zmieniając się w luksusowe śródmiejskie rezydencje. Dzięki starannie przeprowadzonym pracom przez Ghelamco, kamienice odzyskały swój przedwojenny blask.

Foksal 13/15 w Warszawie, fot. mat. prasowe

Kamienice powstały w latach 1895–1898 według projektu Artura Ottona Spitzbartha. W tamtym okresie, podobnie jak i dziś, był to jeden z najbardziej prestiżowych adresów w Warszawie.

O wyjątkowości inwestycji Foksal 13/15 stanowi bogactwo autentycznych, XIX-wiecznych detali, które ocalały we wnętrzach. Klatki schodowe zdobią rzeźbione supraporty i portale, posadzki z białego marmuru i ręcznie kute balustrady. Nie mniejsze bogactwo prezentują apartamenty, które swoim wystrojem śmiało mogłyby konkurować z arystokratycznymi pałacami.