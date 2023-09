Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie! Pomysł APA Wojciechowski Architekci na Teatr Polskiej Opery Królewskiej

Zwarta bryła otwarta na otoczenie i nawiązująca do zastanej architektury Łazienek Królewskich - tak w dużym skrócie można opisać projekt Teatru Polskiej Opery Królewskiej spod kreski APA Wojciechowski Architekci. Projekt powstał we współpracy z pracownią Boris Kudlička with Partners

Pracownia APA Wojciechowski Architekci zajęła druga miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczną Teatru Polskiej Opery Królewskiej.

Architekci zaprojektowali budynek o zwartej bryle, który nie ingeruje mocno w otoczenie, jednocześnie nawiązując do zastanej architektury i parku.

W projekcie położono nacisk na ekologię, niski ślad węglowy i ekonomię eksploatacji.

Gmach został zaprojektowany tak, aby mogły się w nim odbywać zarówno bardziej eleganckie wydarzenia teatralne, jak i otwarta działalność kulturowa.

W czwartek 14 września w siedzibie SARP w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej. Konkurs wygrała koncepcja przygotowana przez Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy z Lublina. Drugą nagrodę otrzymała pracownia APA Wojciechowski Architekci, której projekt – we współpracy z pracownią Boris Kudlička with Partners - prezentujemy poniżej.

Koncepcja Teatru Polskiej Opery Królewskiej według APA Wojciechowski, widok z lotu ptaka w kontekście Zamku Ujazdowskiego, wiz. mat. APA Wojciechowski Architekci

Elegancja ze szczyptą monumentalizmu

Jak przeczytamy w opisie projektu, został on stworzony tak, aby gmach stanowił integralną część Łazienek Królewskich, będąc naturalnym przedłużeniem parku i zwieńczeniem osi Pałacu na Wodzie. "Elegancja ze szczyptą monumentalizmu", tak architekturę budynku podsumowali jej twórcy, zwracając uwagę, że nowoczesna bryła miała nawiązywać także do zabudowy Łazienek Królewskich. Jest jednak praktycznie i ekonomicznie.

APA Wojciechowski Architekci zaprojektowali budynek o zwartej bryle, który nie ingeruje mocno w ukształtowanie terenu i otoczenie oraz jest wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne. Celem była ekologia, niski ślad węglowy i umiarkowane koszty eksploatacyjne.

Bryła, chociaż prosta, nie jest pozbawiona intrygujących asocjacji. Rdzeń budynku został pomyślany jako rodzaj barokowej, inkrustowanej szkatułki - w oparciu o jej schemat stworzono wnętrza gmachu.

Projektowaliśmy budynek i jego otoczenie tak, aby stanowiły sekwencję zróżnicowanych koncentrycznych krajobrazowo-urbanistycznych i architektonicznych wnętrz - relacjonują architekci.

W ten sposób powstały strefy: przyrody, aktywności, skupienia i sztuki, które miały być stopniowo odkrywane przez odwiedzających zagłębiających się w budynku.

Teatr został zaprojektowany tak, aby mogły się w nim odbywać zarówno bardziej eleganckie wydarzenia teatralne, jak i otwarta działalność kulturowa. W tym celu architekci zaplanowali dwie strefy użytkowe - zlokalizowane po dwóch przeciwległych stronach gmachu. Z kolei centralną część budynku przeznaczono na technologie sceniczne. W częściach biurowych i artystycznych atrialne tarasy pozwalają na zaczerpnięcie świeżego powietrza w trakcie pracy. Przy tarasie zaplanowano również strefę edukacyjną.

Koncepcja Teatru Polskiej Opery Królewskiej według APA Wojciechowski, schody prowadzące na otwarty dach, wiz. mat. APA Wojciechowski Architekci

Budynek otwarty na otoczenie

Budynek Teatru Polskiej Opery Królewskiej według APA Wojciechowski Architekci byłby otwarty na wszystkie strony, przy czym jednocześnie odsunięty w stronę krawędzi zachodniej działki. W ten sposób przed głównym wejściem do budynku (od strony ul. Myśliwieckiej) koncepcja przewidywała powstanie swoistego placu wejściowego.

Wschodnia elewacja jest niesymetryczna i wraz z kompozycją ogrodu została pomyślana w taki sposób, aby naturalnie kierować ruch pieszy, rozdzielając go na przeszklone wejście główne od foyer od strony Parku Łazienkowskiego oraz - od północy - bardziej zamkniętą strefę miejską. Na dachu budynku zaprojektowany został taras zielony, na który prowadzi otwarta klatka schodowa od strony północnej.

W projekcie przewidziano nowe nasadzenia zieleni oraz okalające budynek ścieżki i alejki – całość zaprojektowana tak, aby nawiązywać do istniejącego otoczenia parkowego.