Niebawem koniec remontu ważnej ulicy w Łodzi

Wielkimi krokami zbliża się finał jednej z ważniejszych łódzkich inwestycji. Po ponad 4-letniej przerwie tramwaje wrócą na ul. Wojska Polskiego.

Dobiega końca modernizacja ul. Wojska Polskiego w Łodzi.

Planowany termin zakończenia remontu ul. Wojska Polskiego to koniec 2023 r.

Inwestycja pochłonie ok. 134 mln zł, z czego ok. 65 mln zł to dofinansowanie unijne.

Modernizacja ul. Wojska Polskiego to jedna z największych i ważniejszych inwestycji w Łodzi. W efekcie gruntownej przebudowy ulica będzie miała nowe torowisko, jezdnie, chodniki, drogę rowerową i przystanki MPK. Pojawi się nowe oświetlenie i sygnalizacja świetlna oraz sporo zieleni: 500 drzew (klonów, lip i dębów), 12 tys. krzewów, trawy ozdobne i kwiaty.

– Układamy torowiska na ulicach Wojska Polskiego i Strykowskiej: wykonawca montuje ławy żelbetowe, spawa szyny i zakładany jest ruszt. Prace trwają też przy chodnikach i drodze rowerowej oraz przy podbudowie przyszłego parkingu. W najbliższych tygodniach wykonawca będzie kontynuował roboty torowe, ponadto budowane będą: kanał ogólnospławny, odwodnienie na skrzyżowaniu z ul. Sporną i ul. Pankiewicza oraz kanalizacja deszczowa w ul. Obrońców Westerplatte – wylicza Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Aby na przebudowaną ul. Wojska Polskiego wróciły tramwaje, w najbliższych tygodniach trzeba przeprowadzić prace na ul. Franciszkańskiej i pl. Kościelnym. Wykonawca musi przyłączyć nowe torowisko na ul. Wojska Polskiego do szyn na ul. Franciszkańskiej. Do odtworzenia jest też fragment torów w rejonie Centrum Krwiodawstwa, a z kolei zdemontować trzeba nakładkę dla dwukierunkowych składów liniii nr 1. Na pl. Kościelnym wykonawca naprawi fragment torowiska, co pozwoli na powrót linii nr 4, która łączy tę część miasta z Dąbrową.