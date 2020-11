Niebawem otwarcie Dekady Nysa. To projekt JSK Architekci

Jeszcze w tym roku, 1 grudnia, swoje podwoje otworzy długo wyczekiwane centrum handlowe, Dekada Nysa, za którego projektem stoją JSK Architekci. – Stworzyliśmy wyjątkowe miejsce w skali całego regionu, które już zyskuje rozpoznawalność poprzez wysokiej jakości architekturę, a dzięki starannie dobranej, różnorodnej ofercie najemców będzie chętnie odwiedzane – mówi Aleksander Walczak, prezes spółki Dekada SA.

Od początku grudnia klienci z Nysy i okolic będą mogli korzystać z oferty nowej galerii handlowej, w której na blisko 20 tys. mkw. GLA przygotowano przestrzeń dla ponad 70 lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych. Inwestorem i deweloperem najnowocześniejszego obiektu handlowego w mieście jest Dekada SA.

- Dekada Nysa to inwestycja wyczekiwana przez lokalną społeczność, przygotowana z myślą o tym, że będzie służyła mieszkańcom regionu przez wiele lat. Zależało nam, aby nowy obiekt najlepiej odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku, zarówno te związane z konsumpcją, jak i dotyczące szeroko pojętej rekreacji, kultury i rozrywki. W trakcie prac nad projektem zaangażowaliśmy się w sprawy miasta, nawiązaliśmy współpracę z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi, zapoznaliśmy się z oczekiwaniami przedsiębiorców z Nysy i zaoferowaliśmy im przestrzeń do rozwoju. Jestem przekonany, że dzięki temu stworzyliśmy wyjątkowe miejsce w skali całego regionu, które już zyskuje rozpoznawalność poprzez wysokiej jakości architekturę, a dzięki starannie dobranej, różnorodnej ofercie najemców będzie chętnie odwiedzane. Już wkrótce miasto zyska nowy obiekt stymulujący rozwój gospodarczy, a marki poszukujące nowych, dobrze rokujących rynków istotną alternatywę dla ośrodków wielkomiejskich – mówi Aleksander Walczak, prezes spółki Dekada SA.

Spółka Dekada konsekwentnie realizuje strategię inwestowania w mniejszych miastach, w których centra handlowe mogą być dużym wsparciem dla lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości. Prace budowlane w Nysie trwały od listopada 2018 r. O dużym potencjale projektu świadczy fakt, że już przyciągnął on do miasta marki o szerokim zasięgu, w tym m.in. Carrefour, Reserved, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Pepco, Ryłko, Grycan. Z powodu pandemii opóźni się otwarcie 4-salowego kina i restauracji – planowane obecnie na wiosnę przyszłego roku. Za komercjalizację obiektu odpowiada firma BOIG. Autorami ostatecznej koncepcji architektonicznej są projektanci z pracowni JSK Architekci z Warszawy.