Niebawem otwarcie Park&Ride Żeran PKP

28 lutego zostanie oddany do użytku parking „Parkuj i Jedź” przy przystanku kolejowym Warszawa Żerań. Kierowcy zyskają 235 miejsc postojowych, a rowerzyści będą mogli zostawić 140 jednośladów. Rozpoczęła się także budowa parkingu P+R na Ursynowie.

Poniedziałek, 28 lutego będzie pierwszym dniem funkcjonowania 16. parkingu „Parkuj i Jedź” w Warszawie. Jest to pierwszy tego typu obiekt na Białołęce – znajduje się przy przystanku kolejowym Warszawa Żerań, w rejonie skrzyżowania ulicy Płochocińskiej i Marywilskiej.

Do dyspozycji kierowców będzie 235 miejsc postojowych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnościami. Rowerzyści będą mogli zostawić pod wiatami niemal 140 rowerów. Przygotowano także pięć miejsc dla osób współdzielących podróże oraz trzy miejsca „Kiss and Ride”, gdzie można szybko i bezpiecznie wysadzić podwożoną osobę. Na parkingu są także dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych (w tym jedno dla kierowców z niepełnosprawnościami) i dla rowerów elektrycznych. Podczas projektowania i budowania parkingu duży nacisk położono na rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu. Na terenie obiektu rośnie 260 drzew oraz liczne krzewy. Zainstalowano panele fotowoltaiczne i banki energii oraz zatroszczono się o odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych poprzez drenaż rozsączający.

Użytkownicy nowego parkingu w przyszłości będą korzystali z bezobsługowego systemu pobierania opłat – urządzenia zostaną zainstalowane w najbliższych tygodniach. System będzie bazował na odczytach tablic rejestracyjnych. Przy wjeździe, po sczytaniu numeru z tablicy, szlaban się podniesie i kierowca wjedzie na parking. Przed wyjazdem, w kasie parkingowej kierowca poda numer rejestracyjny samochodu oraz przedstawi aktywny bilet ZTM lub Warszawską Kartę Miejską (w zależności od nośnika będzie to „skasowanie” biletu kartonikowego albo przyłożenie do czytnika karty lub urządzenia mobilnego z kodem QR). W przypadku braku dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłaty, kasa parkingowa naliczy ją i pobierze. Po dokonaniu formalności szlaban podniesie się automatycznie.

Przy przystanku kolejowym Warszawa Jeziorki

W lutym rozpoczęła się budowa kolejnego parkingu P+R – przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki na linii radomskiej, w sąsiedztwie ulicy Karczunkowskiej. Wykonawca przejął teren budowy i rozpoczął prace przy budowie kanalizacji.

Będzie to jednopoziomowy obiekt na nie mniej niż 136 miejsc postojowych, w tym sześć dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie mniej niż 40 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów. Na parkingu zostanie także zamontowane stanowisko do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych.

P+R Jeziorki PKP będzie dogodnym miejscem do przesiadek do pociągów i autobusów dla mieszkańców części dzielnicy Ursynów oraz Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Tarczyna, Prażmowa i Lesznowoli.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień tego roku.

Projekt budowy parkingów strategicznych P+R w Warszawie jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt wpisuje się w cele Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.