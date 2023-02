Niebawem start budowy Centrum Kultury Ruczaj w Krakowie. To projekt Limba Eko

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa Centrum Kultury Ruczaj przy ul. Przyzby w Krakowie. Inwestycja została podzielona na pięć etapów, ostatni zakończy się w listopadzie 2024 r.

– Nowoczesny budynek Centrum Kultury Ruczaj będzie pełnił funkcję kulturalną dla osób w każdym wieku – od najmłodszych, do seniorów. Będzie dostosowana do potrzeb mieszkańców dzielnicy, zostanie skomunikowana poprzez zagospodarowanie terenu i układ komunikacyjny z istniejącym osiedlem budynków mieszkalnych należących do gminy – zaznacza prezydent Jacek Majchrowski.