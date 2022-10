Niebawem znikną szpecące kamienice z ul. Zachodniej w Łodzi

Rudery kamienic widocznych w głębi działki na wysokości ul. Zachodniej 68 lada chwila przestaną szpecić krajobraz tej części łódzkiego Śródmieścia. Właśnie rozpoczęła się ich rozbiórka.

Pod koniec zeszłego tygodnia ruszyły prace wyburzeniowe pozostałości po czterech kamienicach, które od kilku lat straszyły swoim wyglądem przechodniów od strony ul. Zachodniej 68. Opróżnione z lokatorów czekały już tylko na ich usunięcie. Po rozbiórce kamienicy, która stała kiedyś w tym miejscu, były doskonale widoczne dla przechodniów i kierowców ul. Zachodniej, a nie był to widok cieszący oczy. Prace rozbiórkowe prowadzone w ścisłej śródmiejskiej zabudowie nie będą łatwe. Ich koszt wyniesie ponad 300 tys. zł.

Rozbiórki w Łodzi w 2022 roku

W mijającym już powoli 2022 r. Urząd Miasta Łodzi przeznaczył na rozbiórki wymagających tego zdegradowanych technicznie obiektów już 5 mln zł. Z krajobrazu miasta zniknęła m.in. hala po markecie budowlanym przy ul. Wydawniczej 19, pofabryczne zabudowania przy ul. Lipowej 19 czy dawne budynki mieszkalne przy ul. Wschodniej 50 oraz ul. Wojska Polskiego 169, a to tylko kilka z największych i najbardziej spektakularnych rozbiórek w tym roku. Od stycznia oczyszczono działki po 60 ruderach, w tym 13 mieszkalnych niegdyś budynkach, a na 14 następnych prace rozbiórkowe nadal trwają. Zarząd Lokali Miejskich ma w planach rozebranie jeszcze 26 budynków w tym roku. Gdyby się to udało, lista wyburzonych pustostanów mogłaby sięgnąć 100 do końca 2022 r.