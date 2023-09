Niebezpieczne skrzyżowania w Krakowie. Co deklaruje miasto?

Na Ruczaju w Krakowie ul. Kobierzyńska i prowadzące do niej niebezpieczne skrzyżowania są newralgicznym punktem w mieście. Jakie są plany i deklaracje Miasta w tym zakresie?

W południowej części Krakowa, ul. Kobierzyńska i prowadzące do niej niebezpieczne skrzyżowania są newralgicznym punktem w mieście.

Jednym z najbardziej problematycznych skrzyżowań w okolicy jest skrzyżowanie z ul. Kobierzyńskiej z ul. Lubostroń.

Temat budowy ronda w tym miejscu pojawił się już w 2014 roku, kiedy prywatny inwestor planował w pobliżu budowę marketu. Plany nie doczekały się wówczas finalizacji.

Przebudowa skrzyżowania do ronda ma już nadany ZRID, jednak projekt nie znalazł się w tegorocznym budżecie miasta.

Do generalnej przebudowy całej arterii raczej nie dojdzie.

Kraków od lat zmaga się z problemami infrastrukturalnymi w różnych dzielnicach. Jeszcze do niedawna słaba komunikacja była domeną Prądnika Białego, jednak dzięki nowym inwestycjom (KST na Górkę Narodową, przebudowa al. 29 Listopada) sytuacja zdecydowanie się tu poprawia. Gorzej jest za to na południu Krakowa, gdzie podobnym punktem newralgicznym jest ul. Kobierzyńska i prowadzące do niej niebezpieczne skrzyżowania. Jakie są plany i deklaracje Miasta w tym zakresie?

Przeciążona arteria

Ze względu na nieustannie zagęszczającą się zabudowę tej części miasta, ul. Kobierzyńska jest coraz częściej zakorkowana. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców rosną, tymczasem przy wielu przystankach nie ma zatok autobusowych, a wszelkie próby rozbudowy ulicy są utrudnione ze względu na gęstą zabudowę na niemal każdym jej odcinku. Najbardziej problematyczne pozostają jednak skrzyżowania z ulicami podporządkowanymi.

– Wyjątkiem jest skrzyżowanie z ul. Raciborską, które jakiś czas temu przebudowano ze względu na budowę Trasy Łagiewnickiej. Spełnia ono obecnie dość dobrze swoją funkcję. W przypadku pozostałych skrzyżowań ruch wprowadzany do arterii głównej z pobliskich osiedli nie odbywa się w sposób wydolny – ocenia Piotr Rusocki, radny Dzielnicy VIII Dębniki i twórca profilu cozmienic.pl.

Radny Dzielnicy wymienia kolejne skrzyżowania, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

– Newralgiczne, ze względu na bardzo duże zagęszczenie ruchu, z pewnością jest skrzyżowanie z ulicami Torfową i Szuwarową. Innym punktem jest koniec ul. Kobierzyńskiej, gdzie łączy się ona z ul. Zawiłą. Na szczęście od sierpnia tego roku trwa już konkurs ofert na wybudowanie w tym miejscu ronda. Firma, która zwycięży, będzie miała następnie 18 miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji ZRID.

Jest więc nadzieja na pozytywne zmiany, podobnie jak w przypadku skrzyżowania z ul. Lubostroń.

Niebezpieczny punkt Ruczaju

Jako najbardziej problematyczne radny Rusocki wskazuje właśnie skrzyżowanie z ul. Lubostroń. To dlatego, że ulica podporządkowana przyłączona jest do głównej pod bardzo niekorzystnym, ostrym kątem, co sprawia, że kierowcy skręcający w lewo, w kierunku centrum, mają utrudnioną widoczność. Stwarza to realne zagrożenie zwłaszcza przy natężonym ruchu w godzinach popołudniowych.

Temat budowy ronda w tym miejscu pojawił się już w 2014 roku, kiedy prywatny inwestor planował w pobliżu budowę marketu. Plany nie doczekały się wówczas finalizacji. Od ubiegłego roku przebudowa skrzyżowania do ronda ma już nadany ZRID, jednak projekt nie znalazł się w tegorocznym budżecie miasta. Prawdopodobnie dlatego, że zezwolenie na realizację inwestycji wydano zbyt późno. Mieszkańcy i radni dzielnicy mają nadzieję, że projekt znajdzie się w budżecie na nadchodzący rok.

– W Krakowie prowadzimy nie tylko duże i strategiczne dla miasta inwestycje, ale i pochylamy się nad mniejszymi zadaniami, poprawiającymi komfort życia mieszkańców – mówi Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. – Taką sprawą, którą mam na względzie, jest również zgłaszana przez mieszkańców kwestia newralgicznego skrzyżowania ulic Lubostroń i Kobierzyńskiej. Posiadamy dokumentację projektową budowy ronda w tym miejscu. Na ten moment mogę powiedzieć, że przy wypracowywaniu zapisów budżetu na przyszły rok będziemy dokładać starań, by – w miarę możliwości finansowych – wpisać to zadanie do projektu budżetu na przyszły rok.

Mieszkańcy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość do listopada, kiedy zostanie ogłoszony Budżet Miasta Krakowa na kolejny rok.

Alternatywa dla ul. Kobierzyńskiej

Skrzyżowania z ul. Zawiłą czy Lubostroń to jednostkowe przykłady miejsc, gdzie prowadzone są starania w kierunku poprawy komfortu i bezpieczeństwa kierowców. Jak jednak zwraca uwagę Piotr Rusocki, do generalnej przebudowy arterii raczej nie dojdzie.

– Gęsta zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nie daje możliwości prowadzenia większych prac remontowych, jakie mają obecnie miejsce choćby na północy miasta, gdzie kompletną transformację przechodzi al. 29 Listopada. Na Prądniku jest to możliwe, ponieważ tereny sąsiadujące ze wspomnianą trasą nie są zabudowane tak gęsto, jak ma to miejsce na Ruczaju. Możliwość „rozcieńczenia ruchu” w tym obszarze stwarza projektowana ul. 8 Pułku Ułanów. Niestety przez lata, kiedy trwał proces przygotowania tej inwestycji, w bezpośrednim sąsiedztwie pojawiła się gęsta zabudowa. Z każdym nowym blokiem emocje przy realizacji tej inwestycji rosną – konkluduje radny.

Wspomniana przez Piotra Rusockiego trasa ma przebiegać równolegle do ul. Kobierzyńskiej, po stronie wschodniej. Ulica jest planowana i projektowana już od wielu lat, jednak dopiero w połowie września Urząd Miasta ogłosił, że budowa drogi zostanie zrealizowana.

– Będzie ona stanowiła realną alternatywę dla ul. Kobierzyńskiej, poprawi obsługę komunikacyjną w dzielnicach VIII i IX, stworzy nową infrastrukturę dla rowerów, samochodów i komunikacji zbiorowej – wylicza Jan Machowski, rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania po stronie Miasta.

– Projekt został podzielony na cztery etapy. Jak dotąd udało się uzyskać decyzję dla dwóch z planowanych odcinków, w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Dla pozostałych odcinków trwa przygotowywanie decyzji administracyjnych, które zezwolą na realizację – tłumaczy Jan Machowski.

– Ul. 8 Pułku Ułanów po prostu musi powstać, ponieważ nie ma dla niej innej alternatywy – uważa Piotr Rusocki. Jednocześnie jednak obawia się, że skoro proces inwestycyjny trwał w jej przypadku kilkanaście lat, to do jej realizacji i ukończenia pozostała jeszcze bardzo daleka droga.

– Dlatego nie ma co czekać bezczynnie, patrząc na to, co dziś dzieje się na ul. Kobierzyńskiej i na ulicach jej podporządkowanych. Uważam, że tam, gdzie to możliwe, i gdzie poczynione zostały już pierwsze kroki do przebudowy skrzyżowań, prace inwestycyjne powinny być realizowane już teraz – konkluduje radny dzielnicy VIII Dębniki.

Ulica 8 Pułku Ułanów ma znacznie poprawić komunikację na południu Krakowa, jednak nie obywa się bez kontrowersji. O ile jedni czekają na odciążenie Kobierzyńskiej i przebudowę niebezpiecznych skrzyżowań, o tyle inni protestują przeciwko „zabetonowaniu” skrawka zieleni kolejną drogą. Stanowisk jest wiele, za to pewne jest jedno – w najbliższych miesiącach Ruczaj czekają naprawdę duże zmiany.