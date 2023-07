Niedaleko Wyspy Spichrzów Moderna Holding zrealizował wyjątkową inwestycję

Przy głównych traktach zabytkowej starówki, niedaleko Wyspy Spichrzów, Długiego Targu i słynnego Neptuna, powstała prawdziwa enklawa nawiązująca architekturą do historycznej zabudowy.

Przy głównych traktach zabytkowej starówki, niedaleko Wyspy Spichrzów, Długiego Targu i słynnego Neptuna, powstała inwestycja Apartamenty Scala zrealizowana przez Moderna Holding.

Apartamenty to prawdziwa enklawa nawiązująca architekturą do historycznej zabudowy, w tym budynków XIX-wiecznych koszar.

Inwestycję tworzy osiem budynków z elewacjami wykończonymi rodzimą, ręcznie formowaną cegłą.

Przytulne alejki rozchodzące się pomiędzy budynkami toną w roślinności nawiązując do dawnych śródmiejskich ogrodów. W sumie zasadzono tu blisko pięć tysięcy nowych roślin.

Właściciele na etapie kupna mogą wybrać jedną z trzech opcji wykończenia przygotowanych przez dział projektowy dewelopera – Moderna Design.

Czerwone fasady dzielą rytmicznie przeszklenia dużych okien, które fantastycznie doświetlają przestrzeń, i zdobią delikatne fryzy na wzór dawnych boniowań. fot. Marek Swoboda Fotografia

Architektura nawiązująca do historycznej zabudowy

Jedni wpadają do Gdańska przy okazji wakacji na wybrzeżu, inni planują zostać na znacznie dłużej. Liczne zabytki, ciekawa historia, no i ten cudowny wiatr od morza… Deweloper, Moderna Holding, to profesjonaliści tworzący luksusowe nieruchomości. Firma powstała z zamiłowania do gdyńskiego modernizmu. Od kilkunastu lat wybierają na swoje inwestycje najlepsze adresy w całej Polsce. Tak było i tym razem.

Przy głównych traktach zabytkowej starówki, niedaleko Wyspy Spichrzów, Długiego Targu i słynnego Neptuna, powstała prawdziwa enklawa nawiązująca architekturą do historycznej zabudowy. Stąd wszędzie jest blisko – liczne sklepy zachęcają by wejść na zakupy, restauracje z dobrą kuchnią kuszą zapachami i pięknym wystrojem, a jeśli chcesz odpocząć w trzy minuty spacerem znajdziesz się w klimatycznym zakątku kamieniczek nad Motławą, a w dziesięć – na pięknej piaszczystej plaży. Ci, którzy często podróżują docenią dogodne skomunikowanie z autostradą, obwodnicą Trójmiasta i lotniskiem.

W klimacie XIX-wiecznych koszar

W sercu miasta, ale jednak trochę z boku turystycznego szlaku, wzniesiono osiem budynków z elewacjami wykończonymi rodzimą, ręcznie formowaną cegłą. Czerwone fasady dzielą rytmicznie przeszklenia dużych okien, które fantastycznie doświetlają przestrzeń, i zdobią delikatne fryzy na wzór dawnych boniowań. Dzięki tak opracowanym frontom osiedle dyskretnie i harmonijnie wpisuje się w zabytkową tkankę miasta – nawiązując materiałami wykończeniowymi chociażby do pobliskich XIX-wiecznych koszar.

Zastosowane na klatkach schodowych szkliwione płytki, z charakterystycznymi wklęsłościami do złudzenia przypominają kafle starych pieców, fot. Marek Swoboda Fotografia

Również te zastosowane wewnątrz budynków tworzywa są na najwyższym poziomie. Na klatkach schodowych zastosowano eleganckie forniry – gustownie komponują się z wielkoformatowymi kamiennymi płytami (na posadzkach i wokół drzwi do lokali) oraz z mniejszymi wokół schodów i cichobieżnych wind (szkliwione, z charakterystycznymi wklęsłościami do złudzenia przypominają kafle starych pieców).

Enklawa zieleni

Scala to prawdziwa enklawa zieleni – architektoniczne założenie okala piękna parkowa aranżacja. Przytulne alejki rozchodzące się pomiędzy budynkami toną w roślinności nawiązując do dawnych śródmiejskich ogrodów. W sumie zasadzono tu blisko pięć tysięcy nowych roślin, wśród których można znaleźć prawdziwe okazy – dawne, szlachetne gatunki, które kiedyś były ozdobą gdańskich ulic. Tu, tak blisko atrakcji jakie oferuje stoczniowe miasto, każdy znajdzie spokój i wytchnienie od codziennych obowiązków.

W trzech różnych stylach

Na całym osiedlu, w ośmiu budynkach, rozlokowano ponad 500 lokali mieszkalnych (o powierzchniach od 25 do 120 m kw.). Ich właściciele na etapie kupna mogą wybrać jedną z trzech opcji wykończenia w podwyższonym standardzie. Dział projektowy dewelopera – Moderna Design postawił na trzy ponadczasowe style (Nordic, Elegant, oraz Classic) po to by każdy właściciel mógł z łatwością dopasować je do wymarzonej aranżacji.

Elegant w nowoczesnym wydaniu

„Mniej znaczy więcej” – ale mniej znaczy też lepiej. Dla tych, którzy cenią prostotę i minimalizm, ale w eleganckim, wysmakowanym wydaniu. Przestrzeń zaaranżowana w odcieniach ponadczasowej szarości – od jasnoszarego po ciemniejszy grafit – będzie idealnym tłem dla nowoczesnego wyposażenia. Na podłogach położono winylowe panele w kolorze jasnego dębu, a ściany pomalowano na odcień jasnej perłowej szarości. Żeby zachować czystość kolorystyczną projektanci zaproponowali ograniczyć ilość odcieni od minimum. Cała aranżacja opiera się na ponadczasowej czerni i bieli.

Aneks kuchenny w apartamencie urządzonym w stylu Elegant, fot. Marek Swoboda Fotografia

W salonie zaprojektowano aneks kuchenny. Górne, bezuchwytowe szafki z laminowanej jasnoszarej płyty skontrastowano z grafitowym dołem – tu fronty dostały wygodne pochwyty w postaci minimalistycznych podcięć, a całość nakryto blatem z ciemnego konglomeratu. W łazience płytki z delikatnym wzorem kamiennym, przełamuje dekor z pionowym ryflowaniem. Ciemne kolory mebli ożywiają białe akcenty w postaci lakierowanych drzwi z delikatnymi frezowaniami. Pojawiają się one także w łazience. Tu na posadzki i ściany zaproponowano wielkoformatowe szare płyty (60x60 cm) imitujące kamień i zestawiono je górą z ryflowanym dekorem.

Nordic. Skandynawska przytulność

Prostota, funkcjonalność, elegancja, ale w nieco cieplejszej wersji. Jasnoszare tło ścian ożywiają kremowe i piaskowe beże i sporo drewna. W kuchennym aneksie dolne szafki wykończone w białym lakierze dostały praktyczne frezowane pochwyty, zestawiono je z górnymi frontami w odcieniu jasnego beżu. Dolny rząd zabudowy przykrywa blat z konglomeratu z delikatnym wzorem kamienia.

Całość ocieplają winylowe panele w kolorze bielonego dębu na posadzkach. Łazienka to prawdziwe domowe spa – tu naprawdę można się zrelaksować. Ściany wyłożono jasnymi płytkami z domieszką kruszywa kamiennego i zestawiono je z wysokiej jakości gresem imitującym drewno. Na ich tle zawisło okrągłe lustro z oświetleniem obwodowym idealnie oświetlającym twarz.

Classic

Tu spotyka się i przytulność, elegancja i ponadczasowa klasyka. Materiały wykończeniowe nawiązują do naturalnych szlachetnych materiałów: białego kamienia i ciemnego drewna dębowego. Dominują biel, beże, odcienie drewna i szarości. Winylowe panele na podłogach w kolorze ciemnego dębu rozświetlają jasnobeżowe ściany.

W łazience białe i grafitowe płytki ze wzorem kamiennym 60 x 60 cm. Kuchnia zaprasza do wspólnego gotowania – jest przytulna i bardzo domowa. Jej charakter podkreślają górne fronty w laminacie z drewna orzechowego zestawione z jasnobeżowymi. Drewno rządzi również w łazience uzupełniając jasne płyty na ścianach i posadzkach z pięknymi żyłkami imitującymi szlachetny marmur. Lakierowane drzwi wewnętrzne mają subtelne dekory w postaci klasycznych frezowań przypominających sztukateryjne zdobienia.

Na wysokim poziomie

Deweloper zaprosił do współpracy najlepsze firmy, m.in. markę Laufen, która zadbała o wyposażenie łazienek. I tak w strefach myjących zastosowano umywalki ścienne wykonane z rewolucyjnej ceramiki opracowanej przez producenta – SaphirKeramik. Dzięki temu, że jest ona bardzo plastycznym materiałem mogą zachwycać ciekawymi formami i wyjątkowo cienkimi rantami. Model Val na przykład ma delikatnie zaokrąglone narożniki i szeroką półkę na baterię, Sonar z kolei – szlifowany spód i ceramiczny korek w komplecie. Umywalki mogą być osadzone na wiszących szafkach zrobionych z najwyższej jakości materiałów odpornych na wilgoć i wysokie temperatury. W cicho domykających się szufladach znajdzie się sporo miejsca na kosmetyki i łazienkowe akcesoria dzięki unikatowemu systemowi inteligentnego przechowywania.

Łazienka w apartamencie urządzonym w stylu Elegant, fot. Marek Swoboda Fotografia

Wszystkie meble Laufen w tym projekcie zostały specjalnie przygotowane na potrzeby przyszłych mieszkańców. Ich styl musiał pasować zarówno do koncepcji apartamentów i być łatwy w montażu. Specjalnie dla Scali firma zaproponowała proste wpuszczane wanny do zabudowy z linii Pro, z ciepłego i miłego w dotyku akrylu, z idealnie wyprofilowanym wygodnym podparciem dla pleców. A dla tych, którzy od kąpieli wolą szybki prysznic – wysokiej klasy brodziki.

Z tej samej linii co wanna są miski WC Rimless – neutralne w designie, podwieszane, o opływowym kształcie, z wolnoopadająca deską, i co najważniejsze, funkcjami redukcji zużycia wody oraz łatwego utrzymania w higienie. Taka lewitująca nad podłogą toaleta daje wrażenie lekkości, optycznie zabiera mniej miejsca (do mniejszych łazienek opcja krótsza – 49 cm), a przestrzeń pod nią łatwiej posprzątać.

Nowy model na polskim rynku

W cenie metra kwadratowego deweloper proponuje unikatowe na polskim rynku rozwiązanie – Model M. Co to takiego? Każdy apartament wyposażony jest w zabudowę kuchenną ze sprzętem AGD oraz wykończoną łazienkę z armaturą i ceramiką.

Stworzyliśmy tzw. Model M czyli podwyższony standard wykończenia – wyjaśnia Szymon Nadolny z działu marketingu Moderny. – Co dokładnie to oznacza? Klient kupując mieszkanie otrzymuje je wykończone pod klucz – z wygładzonymi i pomalowanymi ścianami, ułożoną podłogą, wstawioną stolarką drzwiową i listwami przypodłogowymi, a dodatkowo z w pełni wyposażoną kuchnią (z zabudową meblową i sprzętem AGD) oraz łazienką z położonymi płytkami, najwyższej jakości ceramiką (wannami, brodzikami) oraz meblami łazienkowymi firmy Laufen – opowiada Szymon Nadolny. – Tego typu rozwiązania są już normą na Zachodzie, u nas w budownictwie mieszkaniowym, wprowadzamy je jako pierwsi – dodaje Nadolny.

Doceniona na arenie międzynarodowej

Inwestycja Scala dołączyła do laureatów zaszczytnej nagrody European Property Awards i została w tegorocznej edycji konkursu wyróżniona pięcioma gwiazdkami za najlepszą inwestycję mieszkaniową 2023. Ten prestiżowy konkurs wyłania najwybitniejsze projekty z branży nieruchomości w Europie.

Nagrody przyznawane są od 1993 roku przez 80 ekspertów, którym przewodniczą członkowie brytyjskiej Izby Lordów. Jury, oceniające jakość, użytkowość, innowacyjność i zaangażowanie w zrównoważony rozwój, doceniło projekt polskiego dewelopera za nowoczesność, funkcjonalność oraz pozytywny wpływ na otoczenie. Projekty wyróżnione pięcioma gwiazdkami będą konkurowały w międzynarodowym etapie finałowym – International Property Awards.