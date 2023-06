Niegdyś "Lucynka i Paulinka", teraz apartamentowiec. Tak Co Architekci projektują w centrum Szczecina

Wraz z przebudową Alei Wojska Polskiego w Szczecinie powstały pomysły na nadanie arterii nowego charakteru. Jednym z nich jest koncepcja Co Architekci, która zakłada powstanie plomby architektonicznej w miejscu dawnego budynku Społem, potocznie zwanego "Lucynka i Paulinka".

W centrum Szczecina, pod adresem Wojska Polskiego 18, w czasach PRL-u istniał kultowy sklep Społem, potocznie nazywany "Lucynka i Paulinka". Dziś w tym miejscu stoi częściowo przeszklony budynek-pawilon projektu ABN Centrum, który kondygnacyjnie stanowi wyrwę w pierzei ulicy. Właściciel obiektu, firma Extra Invest rozważa jego przeprojektowanie. Pracownia Co Architekci (w składzie Michał Ścigaj i Piotr Lipski) wyszła z propozycją współczesnej kamienicy.

Koncepcja nowej kamienicy ma na celu harmonijnie łączenie luksusu i nowoczesności. Fasada pokryta kamienną okładziną ma nadać budynkowi ponadczasowego charakteru. Na ostatniej kondygnacji przewidziano penthousy z widokiem na dachy szczecińskich kamienic i kościołów. Na dole mają znaleźć się lokale usługowe.

- Idea współczesnej kamienicy powstała poprzez odniesienie się do charakterystycznych fasad historyzującej XIX-wiecznej architektury miasta, z wykorzystaniem ponadczasowych form oraz nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jest to manifest architektoniczny, który w sposób szczególny oddaje hołd zachodniej estetyce we współczesnej architekturze - mówi Piotr Lipski, właściciel biura CO Architekci.