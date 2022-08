Nieistniejące zabytki Lublina w wersji 3D

Dzięki aplikacji Turystyczny Lublin, mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć, jak wyglądały nieistniejące już budynki - kościół farny i wieża ciśnień.

Aplikacja Turystyczny Lublin powraca w nowej odsłonie.

Niezbędnik turysty, zawierający najważniejsze informacje o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach, noclegach i gastronomii, wzbogacono o moduł rozszerzonej rzeczywistości.

Mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć budynki kiedyś charakterystyczne dla krajobrazu miasta, a dziś już nieistniejące - kościół farny i wieżę ciśnień.

– Nowa aplikacja Turystyczny Lublin to nie tylko garść praktycznych informacji, ale także odmienne spojrzenie na zwiedzanie Lublina. Odkrywanie miejsc, które nie istnieją intryguje i skłania do sięgania w głąb dziejów naszego miasta. Lublin ma wiele historii do opowiedzenia, a nowoczesne rozwiązania pomagają je nie tylko przekazać, ale i zwizualizować. Technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwala na przywrócenie do życia obiektów dawnego krajobrazu Lublina, których dziś nie ma już w przestrzeni miasta. To kolejny krok w stronę wdrażania unikatowych rozwiązań w lubelskiej turystyce – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Aplikacja Turystyczny Lublin od kilku lat stanowi podręczny i czytelny niezbędnik turysty. Jej nowa, zupełnie odświeżona wersja w dalszym ciągu zachowuje charakter informacyjny. Turysta dowie się gdzie zjeść, gdzie nocować, a także jakie atrakcje zobaczyć w Lublinie i najbliższej okolicy. Każde z zebranych w rozbudowanej bazie miejsc posiada opis, materiał zdjęciowy oraz przyporządkowaną dokładną lokalizację na mapie. Użytkownicy mogą także sprawdzić na bieżąco aktualizowane informacje o wydarzeniach, jakie odbywają się w mieście. Nowością w aplikacji jest moduł AR (technologia rozszerzonej rzeczywistości). Obiekty poddane wirtualnej rekonstrukcji to kościół farny pw. św. Michała Archanioła zlokalizowany niegdyś przy ul. Grodzkiej, dziś plac Po Farze oraz wieża ciśnień z placu Wolności, kiedyś placu Bernardyńskiego.

Oba odtworzone budynki były niezwykle istotne dla dawnego Lublina. Kościół farny przez pięć wieków był najważniejszą świątynią katolicką w mieście. Pełnił funkcję kolegiaty, wokół której powstała plebania, szpital, szkoła, a także pomieszczenia na cele społeczne i kulturalne. Murowana świątynia powstała w XIII w. i na przestrzeni lat kilkukrotnie ją rozbudowywano i modyfikowano, głównie z powodu zniszczeń wskutek pożarów czy nieprzyjacielskich najazdów. W XIV w. dobudowano do niej wieżę, która stanowiła najwyższy punkt ówczesnego Lublina. W latach 1826-1832 kościół farny pełnił funkcję katedry. Niedługo potem, z powodu złego stanu technicznego, świątynię rozebrano, a jej budulec posłużył, m.in. do remontu Bramy Krakowskiej. Dzisiaj śladem kościoła są odtworzone fundamenty. Dzięki aplikacji Turystyczny Lublin użytkownik może obserwować bryłę Fary w jej pięciu odsłonach, od XII do XIX wieku, a także zwiedzać obiekt od środka.

Z kolei wieża ciśnień z końca XIX wieku przez 50 lat zaopatrywała Lublin w wodę pitną i była ważnym punktem orientacyjnym w mieście. Jej bryłę stylizowaną na basztę zdobiły neogotyckie elementy. Zbudowano ją z cegły maszynowej, a na samym szczycie umieszczono zbiornik o pojemności 150 m3. Stanowiła element miejskiego systemu wodociągowego, którego architektem, a potem zarządcą był Adolf Weisblat. System ostatecznie nie spełnił oczekiwań miejskich władz, w związku z tym podjęto decyzję o budowie nowej sieci z wieżą ciśnień przy alejach Racławickich. Od tego momentu wieża na placu Bernardyńskim traciła na znaczeniu. Z racji poważnych zniszczeń podczas II wojny światowej zdecydowano o jej rozbiórce. Dzisiaj na placu Wolności można zobaczyć zarys wieży ciśnień stworzony z kostki brukowej, a tuż obok fontannę z jej miniaturą z brązu. Dzięki nowej funkcjonalności aplikacji turyści i mieszkańcy będą mogli także obejrzeć bryłę wieży w rzeczywistym rozmiarze.

Aplikacja Turystyczny Lublin działa w systemie iOS i Android. Można ją pobrać bezpłatnie w sklepach internetowych. Korzystanie z modułu AR aplikacji jest proste. Do obiektu prowadzi mapa zawarta w aplikacji, a uzyskanie wirtualnego obrazu możliwe jest po zeskanowaniu geometrycznego symbolu umieszczonego na tabliczkach w pobliżu obiektów - zarówno na placu Po Farze, jak i placu Wolności. Autorem aplikacji rozszerzonej rzeczywistości i animacji 3D jest firma ORIZON GROUP z Lublina.