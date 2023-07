Niemal 100 mln na inwestycje w budynki poznańskich szkół

Poznań jest w ogniu szkolnych plac. Oprócz bieżących remontów, w placówkach oświatowych realizowane są także modernizacje oraz inwestycje. W planach są między innymi rozbudowy szkół, budowa sal gimnastycznych oraz termorenowacje. Prace pochłoną niemal 100 mln zł.

REKLAMA

Poznań modernizuje wiele placówek edukacyjnych na terenie miasta.

Łączny koszt przeznaczony na tego typu inwestycje wyniesie niemal 100 mln zł.

Obecnie modernizowany jest budynek przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty oraz budynek Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego przy ul. Cegielskiego.

Nową, zmodernizowaną salę gimnastyczną zyskają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Baranowskiej. Kontynuowane są prace związane z budową hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym na os. Wichrowe Wzgórze. Na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 przy ul. Głuszyna planowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Trwają roboty w Ogrodzie Jordanowskim nr 1 przy ul. Solnej. Powstaje tam budynek o łącznej powierzchni około 150 metrów kwadratowych z dużym tarasem. Nowe pomieszczenia zostaną urządzone jako świetlice, w których będą odbywać się zajęcia sportowe i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. We wnętrzach przewidziano też miejsce na szatnie, toalety i magazyn.

Niektóre budynki placówek oświatowych są zabytkowe i ich renowacja wymaga szczególnej dbałości o szczegóły. W 2023 roku przeprowadzona zostanie renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Prądzyńskiego oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego. Modernizacji mają ulec także dachy trzech budynków oraz dziedziniec w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego.

Rozpoczęto prace projektowe modernizacji części pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 oraz modernizacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 78 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych. Kontynuowane są działania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej rozbudowy budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji.

W obszarze inwestycji, które wpłyną na poprawę istniejącej bazy oświatowej, rozpoczęto roboty budowlane związane z budową szkoły na Strzeszynie oraz przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 68. Na realizację powyższych inwestycji Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Planowane inwestycje

Dodatkowo w ramach Programu Olimpia - budowy przyszkolnych hal sportowych - Miasto Poznań złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy hali sportowej w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki przy ul. Żeromskiego. W przypadku zakwalifikowania go do dofinansowania, rozpoczęcie prac nastąpi w 2024 roku.

Na lata 2024-2026 planowana jest rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych przy ul. Raszyńskiej o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem oraz modernizacja Przedszkola nr 112 przy ul. Osinowej - placówka ma zyskać windę oraz przebudowane pomieszczenia. Na realizację tych inwestycji Miasto Poznań będzie ubiegać się o dofinansowanie unijne.