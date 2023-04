Niemal stuletnia kamienica w Katowicach będzie mieć nową elewację

Katowice stawiają na modernizacje miejskich zasobów mieszkaniowych. W tym roku zaplanowano m.in. remont blisko stuletniej kamienicy przy ul. Skłodowskiej-Curie 42.

REKLAMA

W Katowicach szykują się kolejne modernizacje miejskich zasobów mieszkaniowych w Katowicach.

Planowane w 2023 r. wydatki KZGM na ten cel to ponad 36 mln zł.

Tegoroczne plany inwestycyjne dotyczą m.in. modernistycznej kamienicy, znajdującej się przy ul. Skłodowskiej-Curie 42.

Inwestycja, której szacowana wartość wynosi niemal 1,4 mln zł, w głównej mierze będzie polegała na remoncie elewacji obiektu.

W miejskich zasobach mieszkaniowych Katowic, którymi w imieniu miasta zarządza Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, znajduje się 912 budynków zamieszkiwanych łącznie przez niemal 30 tysięcy osób. To ogromna liczba obiektów o różnej charakterystyce, które są konsekwentnie poddawane modernizacjom. Planowane w 2023 r. wydatki KZGM na ten cel to ponad 36 mln zł.

W Katowicach na same remonty poszczególnych lokali mieszkalnych z zasobu KZGM wydamy w tym roku ponad 2,7 mln zł. Do tego dochodzą kompleksowe inwestycje, takie jak dobiegająca już końca modernizacja kamienicy przy ul. św. Jana 9 za blisko 1,3 mln zł czy nagrodzona w ubiegłym roku w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” modernizacja kamienicy przy ul. Gliwickiej 13 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W 2022 r. zakończyliśmy prace w obiektach przy ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Policyjna 10, ul. Gliwicka 190 i 194. Łączna wartość tych prac to ponad 14 mln zł. Kontynuujemy prace rozpoczęte w ubiegłym roku, ale też rozpoczynamy kolejne inwestycje stale podnosząc standard życia katowiczan mieszkających w miejskich zasobach – dodaje prezydent.

Tegoroczne plany inwestycyjne dotyczą m.in. modernistycznej kamienicy, znajdującej się przy ul. Skłodowskiej-Curie 42. Budynek, którego historia sięga połowy lat 30. ubiegłego wieku, został zaprojektowany i wzniesiony przez firmę Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna. Ponieważ jest on zabytkowy i wpisany do rejestru, konieczne było uzgodnienie szczegółów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ta procedura dobiegła już końca, otrzymaliśmy także dokumentację projektową. Przed nami przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założonym harmonogramem, jeszcze w tym roku powinny zacząć się prace budowlane – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Inwestycja, której szacowana wartość wynosi niemal 1,4 mln zł, w głównej mierze będzie polegała na remoncie elewacji obiektu. Co ważne, kolorystykę, fakturę oraz rozwiązania technologiczno-materiałowe powłok tynkarskich zaprojektowano w oparciu o inwentaryzację, jak i badania stratygraficzne, by przywrócić budynkowi wygląd zbliżony do pierwotnego – z efektem błysku w promieniach słońca.

Ponadto wykonana zostanie hydroizolacja ścian piwnic, by zabezpieczyć obiekt przed negatywnym oddziaływaniem wody i wilgoci. Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji.