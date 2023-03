Nieoficjalne: Towarowa 22 na nowo według JEMS Architekci. Echo Investment i AFI Europe szykują niespodziankę

Miał być Bjarke Ingels Group, będą JEMSi - tak wynika z nieoficjalnych informacji dotyczących zmiany warszawskiego projektu Towarowa 22 szykowanej przez Echo Investment i AFI Europe. Deweloper promuje nową inwestycję na targach MIPIM, a 21 marca przedstawi szczegóły zmian.

Echo Investment promuje swoje inwestycje na międzynarodowych targach MIPIM w Cannes.

21 marca zapowiedziano konferencję prasową przedstawiającą szczegóły warszawskiej inwestycji Towarowa 22 w Warszawie.

Według nieoficjalnych informacji, w dotychczasowej wizji przedstawionej przez inwestora zaszły duże zmiany.

Towarowa 22 to nowy, miastotwórczy projekt Echo Investment, który ma powstać na warszawskiej Woli. Ma on dorównać prestiżowi i popularności Browarów Warszawskich, które deweloper zrealizował po sąsiedzku. Towarowa 22 to 6 hektarów terenu, na którym stał m.in. Jupiter.

Pierwotnie projekt przygotowała renomowana duńska pracownia Bjarke Ingels Group. Jednak według nieoficjalnych doniesień, pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wpłynęły na zmianę programu i kierunku inwestycji. Projekt nie dość, że zaprojektuje jednak polska pracownia JEMS Architekci (odpowiedzialna właśnie za brawurową rewitalizację Browarów Warszawskich), to w dodatku powstające budynki, mają być wyższe niż zakładano.

Dodatkowo, na profilu Linkedin Małgorzaty Turek, członkini zarządu Echo, pojawił się filmik promujący nową inwestycję w Warszawie. Ma on powstać we współpracy z AFI Europe, deweloperem specjalizującym się w budownictwie mieszkaniowym.

Wszystko okaże się jednak 21 marca.