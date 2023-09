Nieopodal wrocławskiej starówki rośnie nowa inwestycja premium

We Wrocławiu, nieopodal Starego Miasta i w sąsiedztwie rzeki Oławy powstaje 17-kondygnacyjny luksusowy apartamentowiec. Ma być gotowy w połowie 2025 roku.

We Wrocławiu w sąsiedztwie rzeki Oławy i Starego Miasta powstanie kolejna inwestycja Angel Poland Group z segmentu premium.

The Upper House by Angel będzie luksusowym apartamentowcem z ośmioma penthousami i zielonym tarasem na dachu.

Za projekt budynku odpowiada pracownia EPR Architects; wnętrza części wspólnych powstają we współpracy z biurem ADC Atelier.

We Wrocławiu, nieopodal Starego Miasta i w bliskim sąsiedztwie rzeki Oławy Angel Poland Group realizuje nową inwestycję z segmentu premium, The Upper House by Angel.

W budynku będzie 8 penthouse'ów, fot. mat. pras.

Ekskluzywny 17-kondygnacyjny budynek będzie zaoferuje luksusowe apartamenty i osiem penthousów, z których rozpościerać się będą malownicze widoki na panoramę Wrocławia. Największy z nich ma mieć powierzchnię 250 mkw. Do dyspozycji mieszkańców będzie recepcja z concierge, strefa fitness z kompleksem saun, 25-metrowy basen, a także coworking i zielony taras na dachu. Powstanie także zielony dziedziniec.

– W przypadku Wrocławia obecnie realizujemy nasz najnowszy projekt – The Upper House by Angel, będący zwieńczeniem naszego dwudziestoletniego doświadczenia w segmencie premium, już dziś uznawany za najbardziej prestiżową i wyczekiwaną inwestycję. Pracują nad nim najlepsi architekci Angel Poland Group we współpracy z cenionymi biurami architektonicznymi na świecie – mówił Shachar Samuel, współwłaścicielem Angel Poland Group w wywiadzie z okazji 20-lecia działalności firmy.

Projekt bryły budynku stworzyła globalna pracownia EPR Architects. Części wspólne we wnętrzach budynku projektuje we współpracy z architektami Angel Poland Group światowej sławy biuro ADC Atelier.

Budowa ruszyła w marcu 2022 r. Jej zakończenie przewidziane jest na połowę 2025 roku.