Nieruchomości komercyjne w oczekiwaniu na czwartą falę?

Wariant Delta budzi coraz większy strach u szefów dużych firm. W USA wielu gigantów – w tym Amazon czy Google – opóźnia powrót pracowników do biur. W Polsce trwa równie nerwowe oczekiwanie na to jak rozwinie się sytuacja epidemiologiczna oraz jak zareaguje na nią rząd.

Obecne obostrzenia, które mają obowiązywać do końca sierpnia, zakładają, że pracodawcy muszą podejmować działania w celu prewencji rozprzestrzeniania się COVID-19. Nie są one jednak tak mocno restrykcyjnie, jak w przypadku miesięcy, w których liczba chorujących powodowała niewydolność systemu zdrowotnego. Dziś w miejscach pracy powinny być dostępne płyny dezynfekcyjne oraz rękawiczki jednorazowe. Stanowiska pracy powinny też być od siebie oddalone o 1,5 metra, chyba że charakter pracy uniemożliwia takie rozstawienie. W pomieszczeniach, gdzie nie da się zachować dystansu społecznego, obowiązuje nakaz noszenia maseczek, o ile przebywa w nim więcej niż jedna osoba.

– Późną wiosną, gdy wychodziliśmy z kolejnej fali zachorowań i zwiększała się liczba zaszczepionych, firmy rozpoczynały proces powrotu do biur. Nie był on jednak zbyt szybki. Po pierwsze wiele firm przekonało się do pracy zdalnej i uznało, że sposób hybrydowy jest dla nich efektywny, wygodny i można też zaoszczędzić na powierzchni biurowej — mówi Michał Marciniak, pomysłodawca i założyciel platformy internetowej Veventy, umożliwiającej organizację i transmisję eventów, konferencji oraz webinarów, która pozwala organizatorom w kilka minut stworzyć angażujące wydarzenie online, a uczestnikom wziąć w nim aktywny udział z dowolnej lokalizacji. – Drugim czynnikiem, który nie zapełnił biurowców były zbliżające wakacje, ale dziś dochodzi też kolejny, bo widmo kolejnej fali zachorowań widać na horyzoncie. Firmy muszą poważnie zastanowić się nad tym jak będą pracować od jesieni. Wirus w wersji delta budzi uzasadnione podejrzenia, że nie mamy większych szans na całkowity powrót do tego co było jeszcze dwa lata temu – dodaje Marciniak.

Przykład idzie z Ameryki

Amazon jest bowiem kolejnym gigantem, który przesunął datę powrotu do biur nawet do początku przyszłego roku. Szefowie firmy uznali, że wzrost przypadków zachorowań na Covid-19, który wynika, z rozprzestrzenia się wariantu Delta, jest tym aspektem, który powoduje najwięcej opóźnień w branży technologicznej, ale kwestia zdrowia pracowników jest najważniejsza.

Pracownicy korporacji internetowego giganta handlu detalicznego w Stanach Zjednoczonych, ale też kilku innych krajach, mieli zacząć wracać do siedzib na początku września, ale teraz data ta została przesunięta na początek stycznia. Po powrocie pracownicy będą musieli nosić maski w biurze, chyba że przedstawią dowód, że są zaszczepieni. Wcześniej Amazon nieco poluzował restrykcje dla pracowników magazynów, a ci, którzy przyjęli szczepionkę, mogli np. przestać nosić maseczki.

Inni amerykański giganci na razie decydują się na mniej radykalne kroki i tylko lekkie przesunięcie otwarcia biur. Google ogłosił, że przesunie datę powrotu do biura z 1 września do 18 października. Jednak szefowie firmy zapowiedzieli też, że pracowników biurowych będzie obowiązywał nakaz szczepienia. Google zaznaczył też, że wraz z postępem programu szczepień w innych krajach, również i w nich będzie obowiązek przyjęcia szczepionki, zanim powróci się do pracy w biurze.